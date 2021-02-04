Лещенко объяснил свой отказ усыновить чужого ребенка

Москва, 4 февраля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко за 79 лет жизни так и не успел стать отцом. Дважды женатый певец запрещал своим супругам рожать и отказывался усыновлять воспитанников детдома.

За 10 лет супружеской жизни с певицей и актрисой Аллой Абдаловой эстрадный артист мог трижды стать отцом. Он заявлял бывшей жене, что категорически не хочет иметь детей. По этой причине Абдалова делала аборты. Актриса ушла от Лещенко, когда он в очередной раз не ответил ей согласием завести ребенка.

Вторая супруга артиста Ирина Павловна тоже не стала матерью. Она живет в браке с Лещенко более 40 лет. Пара задумывалась о том, чтобы усыновить ребенка, однако артист быстро отказался от этой идеи. Он вспомнил неудачный опыт соседей своей жены.

«Мы думали, но у нас был пример приемных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», — сказал артист в интервью программы «Легенда» на RTVI.

Лев Лещенко недавно отпраздновал день рождения — 1 февраля ему исполнилось 79 лет. Композитор Игорь Крутой и юморист Владимир Винокур трогательно поздравили певца со знаменательной датой.