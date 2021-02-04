Пассажирам объяснили, как получить компенсацию за опоздание на работу из-за сбоя в метро

Москва, 4 февраля. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, на какие компенсации могут рассчитывать люди, опоздавшие на работу из-за сбоя в метро.

Пассажир может получить справку о произошедшей в транспорте задержке, которую можно предоставить работодателю. Однако эксперт рекомендует не пытаться получить документ на месте, а отправиться на работу и написать в метрополитен по электронной почте или через приложение.

«Обычно метрополитен отвечает и подтверждает. Если вам нужна справка с печатью, то надо будет подъехать туда, где их выдают, и забрать ее. Особенно эффективно будет, если напишет работодатель», — приводит слова Янкова «Радио 1».

Пассажиры также могут получить компенсацию за упущенную выгоду, но для этого требуется больше усилий. Такие вопросы решаются только в судебном порядке после подачи иска. В результате суд может принять решение о выплате компенсации как за упущенную выгоду, так и за моральный ущерб.

Недавно сбой в работе метро случился в московском метрополитене на перегоне «Планерная» — «Октябрьское поле». Движение по этому участку фиолетовой линии было приостановлено.