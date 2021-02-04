Мэр Томска Иван Кляйн попал в онкобольницу

Томск, 4 февраля. Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, попал в НИИ онкологии. Там его прооперируют. Об этом сообщил адвокат чиновника.

Кляйн страдает от гипертонии, ишемии и атеросклероза. В конце января вопрос об операции был согласован с УФСИН. Она должна была пройти 26 января, но сроки сдвинули.

Политик является фигурантом двух уголовных дел о превышении полномочий, а также дела о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство. Свою вину он не признает. 18 ноября прошлого года его временно отстранили от должности. В январе против Кляйна было возбуждено третье уголовное дело.