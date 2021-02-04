Зачем СССР боролся за свободу Анголы? Колонка Сергея Малинковича

4 февраля 1961 года — то есть 60 лет назад — началась вооруженная борьба за освобождение Анголы от португальского колониального господства. Сегодня все это может показаться копанием в древних манускриптах, но эта история стала судьбой для многих наших соотечественников. Она перекроила политическую карту Африки и до сих пор продолжает оказывать влияние на отношение к России и к нашим ближайшим союзникам на черном континенте.

Просвещение или угнетение?

Ангола официально стала колонией Португалии в 1655 году. Как водится, колонизаторы высасывали из плодородной колонии все соки, а аборигенов широко использовали как невольников на самых тяжелых работах, особенно в Бразилии. Не будет преувеличением сказать, что гнев и ненависть народа Анголы против колонизаторов копились веками и достигли пика к середине ХХ века.

Конечно, сегодня нередко можно услышать мнения некоторых ученых о том, что колонизаторы приносили угнетенным ими народам определенные знания, технический прогресс и так далее. Но мое отношение к политике колониализма и империализма не изменилось с советских времен. Если прогресс и был привнесен, то он касался ничтожно малого количества ангольцев. А вот бесправие и нищета касались всех.

3 января 1961 года рабочие хлопковых плантаций в Байша-де-Кассанже объявили забастовку и потребовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. Вспыхнули массовые волнения. Рабочие сожгли свои паспорта и напали на португальских коммерсантов, за что португальская авиация разбомбила несколько деревень в этом районе. Погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч африканцев.

В отместку боевики Движения за освобождение Анголы (МПЛА) численностью в 50 человек 4 февраля 1961-го атаковали полицейское отделение в Луанде и тюрьму Сан-Паулу. В столкновениях погибли семь полицейских и сорок боевиков МПЛА. На похоронах погибших полицейских продолжались столкновения между белыми поселенцами и чернокожими, а 10 февраля сторонники МПЛА напали на вторую тюрьму. Этот день, 4 февраля, считается началом вооруженной борьбы за освобождение Анголы.

Осторожная помощь СССР

Против колонизаторов боролось несколько группировок. СССР, проявлявший с середины 50-х годов все большее внимание к африканскому континенту, неизменно поддерживал именно МПЛА, поскольку это движение возникло при большом влиянии ангольской секции Португальской компартии. Советский Союз начал осторожно поддерживать МПЛА с конца 1950-х годов через международный отдел ЦК КПСС и буферную организацию — Советский комитет солидарности стран Азии и Африки (создан в 1956 году).

Сначала СССР, конечно, гораздо больше привлекали африканские государства, уже завоевавшие независимость — Гана, Гвинея, Конго, Египет. Они пытались найти в Советском Союзе противовес западному давлению, поэтому делали просоциалистические заявления и реализовывали у себя отдельные элементы типичной для соцстран экономической политики.

Освободительными же движениями как таковыми (в частности в португалоязычной Африке) советские коммунисты занимались в третью или четвертую очереди. В гораздо большей степени эти движения привлекли внимание Кубы, а также КНР. Традиционно чуткая к правам расовых меньшинств Скандинавия и свободная от диктатур часть Западной Европы также то и дело обращали внимание на тяжелое положение аборигенов в колониальной империи Салазара.

Португалия была осколком профашистского альянса 40-х годов, которая, как и Испания Франко, избежала демократизации, присягнув на верность блоку НАТО. По воспоминаниям ветеранов советской африканской политики, работать с ангольцами (да и с другими представителями национально-освободительных движений) было нелегко. Ориентироваться во множестве фракций, обусловленных племенным разнообразием, в довольно аморфных взглядах соискателей помощи СССР отечественным политикам и чекистам было трудно.

Случались и скандалы, и конфликты. Завышенные требования, не соответствующая действительности информация о мощи подполья в расчете на обильную финансовую поддержку. Вопреки существующим сегодня мифам о том, что СССР раздавал все и всем, стоило только потенциальным партнерам заявить о верности социализму, наша страна долго присматривалась к МПЛА. Поначалу помощь была очень скромной. Оплачивали авиабилеты, принимали студентов на бесплатную учебу, давали трибуну в СМИ, поддерживали активность ангольских правозащитных организаций на международном уровне.

Лишь когда подтвердилось, что МПЛА выступает с общенациональных позиций, отбросив всякий трайбализм, что программа организации носит разумный, прогрессивный, но не ультралевый (опасались китайского влияния) характер, когда удостоверились в серьезности лидера движения Агостиньо Нето (особенно за него просила Португальская компартия), помощь СССР ангольцам стала более существенной. Так, в 1963 году через формируемый соцстранами Международный профсоюзный фонд помощи левым и рабочим организациям МПЛА было выделено 50 тысяч долларов. Активисты организации были приняты на учебу в центры военной подготовки СССР, Чехословакии. Ранее они уже начали обучение в Алжире и на Кубе.

Секрет популярности МПЛА

Именно СССР и Куба в дальнейшем сыграли решающую роль в определении объема и качества помощи МПЛА. Никто, кроме Советского Союза, не мог серьезно помочь финансами, снаряжением, военной подготовкой. И ангольцы это понимали. Понимали это и в НАТО, и в Китае, отношения которого с СССР становились тогда все хуже. Поэтому конкуренты нашей страны на мировой арене в середине 60-х — начале 70-х годов стали наращивать помощь как португальской армии, так и создавать параллельные МПЛА национально-освободительные движения, чтобы власть не упала просоветской организации в руки, как спелое яблоко.

Секрет же популярности МПЛА на территории Анголы заключался в хорошо налаженной пропаганде, простой и ясной программе. А также в том, что на освобожденных партизанами территориях бойцы МПЛА проводили широкие социальные преобразования — лечили крестьян и их детей, открывали какие-никакие школы, проводили осторожную земельную реформу. Кроме того, дисциплина в отрядах МПЛА была довольно высокой и, как правило, они не грабили мирное население, в отличие от самих колонизаторов и группировок типа УНИТЫ.

Всей этой тактике МПЛА научили, конечно, в Москве и Гаване. Заслуга самого движения и его лидера Агостиньо Нето в том, что они, оставаясь для своих союзников марксистами, сумели найти подход к широким массам народа Ангола, выдвинуть такие лозунги, обрисовать так цели антиколониальной борьбы, что все это в полной мере соответствовало менталитету угнетенного, лишенного широкого доступа к образованию населения.

В 1971 году партизаны МПЛА, вооруженные 60-мм и 81-мм минометами, доставляли уже очень большое беспокойство португальским оккупантам. Колонизаторы обратились за помощью к соседней ЮАР — стране победившего апартеида. Но все-таки решающим фактором падения португальского колониализма стало не партизанское движение (хотя и оно сыграло огромную роль), а военный переворот в Лиссабоне 25 апреля 1974 года, когда очень левонастроенные офицеры свергли почти бескровно прогнивший салазаровский режим.

Колониальная война в Африке уносила все больше жизней португальских военных и стала ключевой причиной перехода армии в оппозицию салазаровской профашистской системе. Влияние Португальской компартии среди восставших военных было немалым. Теоретически СССР мог попытаться перетянуть революционную Португалию в соцлагерь, но Леонид Брежнев не рискнул так серьезно нарушать договоренности, заключенные в Ялте в 1945-м.

Зато СССР просчитал, что переворот в Лиссабоне положит конец португальскому господству в Африке и в ряде стран к власти имеют шансы прийти сразу несколько национально-освободительных движений, давно связанных с СССР. Так вскоре и произошло в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау, Сан-Томе и Принсипи и в Кабо-Верде. Это был большой геополитический и моральный успех нашей страны, но главным объектом борьбы, как тогда говорилось, сил прогресса и реакции была именно Ангола.

К сожалению, перед самым переворотом внутри МПЛА возникли серьезные разногласия — вплоть до вооруженных стычек. В советском руководстве в том числе. Поэтому далеко не все были в восторге от Агостиньо Нето. Это действительно был самостоятельно мыслящий и очень талантливый политик. Его искренние марксистские убеждения не были равны готовности во всем слушать указания руководителей СССР, поэтому трения возникали нередко.

После ухода Португалии

Когда стало ясно, что Португалия из Анголы уходит, между национально-освободительными движениями разгорелась острая борьба за власть. Какое-то время казалось, что прокитайская УНИТА и прозападная марионеточная группировка ФНЛА, имеющие поддержку ЮАР, переиграют расколовшуюся МПЛА. Стоял вопрос — кто первым войдет в Луанду, столицу Анголы?

Кубинцы со свойственным им темпераментом настойчиво ставили перед СССР вопрос о срочной помощи силам МПЛА — фактически о полномасштабной военной операции. Леонид Брежнев и Фидель Кастро отстаивали одинаковые моральные ценности — интернационализм, борьба против расизма, укрепление влияния в мире социалистического блока. Но Брежнев, будучи главой сверхдержавы, не мог действовать, как кубинский лидер, олицетворявший борьбу третьего мира.

В раздираемую борьбой группировок Анголу был послан офицер КГБ, который конспиративно встретился с Нето в Луанде буквально накануне наступления армии ЮАР на территорию Анголы (по прямому приказу США, которые не желали победы советского союзника). Беседа с лидером МПЛА советского разведчика была долгой и трудной, но взаимные упреки все-же удалось снять. По итогам переданного в Москву донесения и одновременных консультаций с кубинцами было решено с помощью советской авиации организовать воздушный мост, по которому в Анголу были переброшены тысячи кубинских бойцов. Самолеты и военную технику предоставила наша страна.

Совместными советско-кубинскими усилиями удалось помочь ангольцам отстоять независимость своей молодой республики от агрессии ЮАР, от разного рода банд сепаратистов и стоящих за всеми ими западных стран. Кубинский воинский контингент доходил здесь до 20 тысяч человек. Советское присутствие в период официального военного сотрудничества СССР с Анголой (с 1975-го по 1991-й) составляло около 11 тысяч военнослужащих, из них 107 генералов и адмиралов, 7211 офицеров, более 3,5 тысячи прапорщиков, мичманов, рядовых, а также рабочих и служащих СА и ВМФ. И это не считая членов семей советских военнослужащих.

Правда, большое количество информации о нашем контингенте в Анголе все еще засекречено. А жаль! Это была важная и морально обоснованная миссия — помощь слабому против сильного. Конечно, СССР потратил на помощь Анголе значительные средства. Только за три месяца, прошедших после провозглашения независимости 11 ноября 1975 года, из СССР в порты Анголы, контролируемые отрядами МПЛА, прибыло 27 крупнотоннажных транспортов из СССР и Кубы с боевой техникой, оружием и боеприпасами.

Сотрудничество двух стран

После провозглашения независимости между СССР и Народной Республикой Ангола было подписано соглашение об использовании ее военной инфраструктуры. Вскоре военно-морские базы Анголы поступили в распоряжение советской оперативной эскадры. Аэродромы были предоставлены для посадок советской стратегической, разведывательной, транспортной и противолодочной авиации. А за каждого советского советника и специалиста правительство МПЛА платило СССР сначала по 3400, а позднее 4500 долларов. Так что, полагаю, СССР не прогадал.

Не вина ангольцев и не вина Брежнева, что Михаил Горбачев в конце 80-х свел все наше влияние в Африке на нет. Теперь его приходится в очень непростых условиях восстанавливать уже Российской Федерации. Утешает лишь то, что нынешнее поколение граждан Анголы хорошо помнит о советской и кубинской помощи и доброжелательно смотрит на настойчивые попытки России вернуться на континент.