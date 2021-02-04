Героиня Ольги Картунковой в сериале «Две девицы на мели» влюбилась и стала кокеткой

В новом сезоне сериала «Две девицы на мели» героини Ольги Картунковой и Алевтины Тукан продолжат дружить, начнут свой бизнес и найдут любовь, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Второй сезон данного телевизионного проекта стартует в ближайший понедельник в вечернем эфире развлекательного канала.

Главные героини — официантки Ольга и Маргарита. Оля «из народа», за словом в карман не лезет, а Марго — девушка из высшего общества, которая потеряла свои статус и состояние. Их объединяют дружба, работа, совместное проживание и желание начать свое дело — открыть кафе с пирогами ручной работы. В новом сезоне сериала мечта подруг начинает сбываться: они находят помещение и получают первые заказы. Но новоиспеченным бизнесвумен придется непросто: недоброжелатели и бывшие возлюбленные так и норовят вставить им палки в колеса.

В общем, женщин ждет трудный путь, на котором они, однако, встретят свою любовь.

«В новых эпизодах моя героиня влюбляется и становится кокеткой, — заявила Картункова. — Она начинает жить! Раньше это была отчаявшаяся героиня, которая ни во что не верила, и из-за этого была хамкой и хабалкой. А в новом сезоне ее стали любить, и она поменялась!»

По словам Алевтины Тукан, ее героиня адаптировалась к жизни в подмосковных Мытищах и уже куда спокойнее реагирует на разные бытовые трудности.

«Она, наконец, открывает свое сердце не только идее о «пироговом» бизнесе, но и любви, — сказала актриса. — Влюбляется, учится считаться с желаниями любимого человека, пытается все успеть. Но в какой-то момент перед ней встанет непростой выбор — любовь или работа».

«Две девицы на мели» — сериал, в первую очередь, о женской дружбе. Кто-то считает, что ее не существует, но в сериале развенчивается этот популярный миф.

«Я верю в женскую дружбу! — воскликнула Картункова. — Своего друга я себе родила еще в 1999-м году, и сын привел в дом мою сноху, которая стала для меня настоящей подругой. Так что в моей жизни много подтверждений тому, что женская дружба существует».

Второй сезон «Двух девиц на мели» снял Андрей Элинсон, ранее бывший режиссером таких телесериалов, как «Мамочки», «Агент особого назначения» и «Ивановы-Ивановы».

Кроме Ольги Картунковой и Алевтины Тукан роли также сыграли Наталья Бочкарева, Виктор Бычков, Владимир Сычев, Арман Навасардян и другие.

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