Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после новости о беременности Тулуповой

Москва, 4 февраля. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир отреагировал на новость о скором прибавлении в новой семье экс-возлюбленного его дочери, телеведущего Дмитрия Шепелева.

Шепелев давно конфликтует с родными экс-солистки группы «Блестящие». Ведущий воспитывает их с Фриске сына Платона и, как утверждают близкие певицы, не дает мальчику видеться с родственниками по материнской линии.

Сейчас Дмитрий Шепелев живет со своей новой избранницей Екатериной Тулуповой. Ведущий признался, что совсем скоро он станет отцом во второй раз. Услышав эту новость, отец Фриске пришел в ярость.

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет», — заявил Владимир.

По словам отца певицы, Шепелев никогда не смягчится, потому что он «такой человек». Телеведущий может делать все, что ему захочется, заявил мужчина.

«Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. <...> Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!» — сказал отец Жанны Фриске в комментарии «Звездачу».

Владимир не в первый раз желает смерти экс-возлюбленному дочери. Так же эмоционально мужчина реагировал, когда Шепелев рассказал в интервью о напряженных отношениях Фриске с отцом.

Психолог Марианна Абравитова в комментарии ФАН говорила, что Шепелев мог изолировать Платона от родных Фриске из мести. По мнению эксперта, причина поведения ведущего кроется в спорах по материальным интересам.