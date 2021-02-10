Нумеролог дала советы, как в китайский Новый год Быка приманить деньги и удачу

Экстрасенс, астролог и нумеролог Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, в преддверии китайского Нового года напомнила читателям ФАН, чем славен Белый (по другой версии, золотой) Металлический Бык, который вот-вот вступит в свои права.

Напомним, китайский Новый год, по восточному зодиаку посвященный Быку, начнется в пятницу, 12 февраля, и продлится до 30 января 2022 года. День 12 февраля 2021 года, когда Бык окончательно вступит в свои права, очень важен, рассказала Алена Полынь.

«Для нас, европейцев, нумерологически и социально год сменился в ночь с 31 декабря на 1 января, — напоминает собеседница ФАН. — Но, если мы говорим не только о нумерологии и ее значении, но и о духовном наполнении смены года, это как раз произойдет 12 февраля. Именно в этот момент Крыса передаст эстафету Металлическому Быку».

С точки зрения энергетики, за которую отвечают животные 12-летнего восточного зодиакального цикла, это важнейший момент, уверена ведунья.

«Поскольку Бык вступит в свои права, энергетика года сразу резко поменяется. Это значит, что для нас будет открыто очень важное окно. Именно 12 февраля мы в состоянии что-то сделать, чтобы в очередной раз постараться изменить свою жизнь к лучшему. Для этого нужно настроиться на перемены и обязательно правильно встретить Быка», — говорит она.

Алена Полынь напомнила, что за животное Бык, который отвечает за благополучие предстоящего годичного цикла.

«Бык — это трудолюбивое мощное животное, символ плодородия и достатка. Поэтому все подарки, которые вы будете дарить на китайский Новый год, должны быть ценными, весомыми, иметь солидный денежный эквивалент. Можно просто дарить деньги, ничего зазорного в этом нет, а можно что-то ценное — золотые украшения, фигурку быка из драгоценного металла, красивые дорогие предметы интерьера и так далее. Дешевые сувениры для этого дня не подходят», — подчеркивает ведунья.

Тот, кто по-настоящему заинтересован в том, чтобы получить от Быка «благословение», должен сделать все, чтобы отметить праздник по всем правилам, говорит Алена Полынь.

«Надо обязательно либо собраться всей семьей, либо отметить этот праздник с близким человеком, — советует экстрасенс. — Накройте стол, красивый и сытный, обязательно со сладостями, которые Бык очень любит. Зажгите свечи и пригласите Быка в свой дом, в свою жизнь. Тогда он будет к вам благосклонен. Напомню: символ наступающего года — это не просто Бык, он, по сути, эквивалентен Золотому тельцу. Это год больших денег. Но с Золотым тельцом, с деньгами нужно уметь взаимодействовать, а это дается не всем. Именно в год Золотого тельца у всех, кто готов трудиться, есть шанс наладить свои отношения с деньгами, сделать так, чтобы они прибывали. Для этого я советую небольшой ритуал: приобретите небольшую золоченую фигурку Быка, символизирующего Золотого тельца, и в ночь на 12 февраля поставьте ее на видное место. Пусть Золотой телец стоит на этом месте весь год, до конца января 2022-го. Это хороший приворот на деньги».

Подробнее о том, что за праздник китайский Новый год и как его отмечают, читайте в материале ФАН.