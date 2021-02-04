Аналитики увидели стремление нефти к новым ценовым рекордам

Следующей целью стоимости нефти являются 60 долларов с возможным повышением до 62 долларов за баррель, к таким выводам пришли аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Как считают аналитики, цены на нефть после продолжительных колебаний в диапазоне 54,5–56,6 доллара продолжили свой рост и сегодня достигали очередного максимума в 59 долларов за баррель. Следующей целью являются 60 долларов с возможным повышением до 62 долларов.

«Рост цен на нефть происходит из-за данных о сокращениях запасов нефти в США и ожиданий сокращения запасов нефти в мире в целом. 2 и 3 февраля прошли технический и мониторинговый комитеты ОПЕК+, которые оценили исполнение сделки по сокращению добычи в декабре на 101%. Кроме того, ОПЕК+ ожидает дефицит на рынке нефти в течение всего 2021 года, что будет способствовать быстрому уходу с рынка «лишних» запасов нефти», — считают аналитики.

При этом Нигерия и Ирак продолжают сокращать добычу, так как они не полностью выполнили условие сделки в предыдущие месяцы. Таким образом, заметили эксперты, нефть продолжает рост на позитивных ожиданиях восстановления спроса, сокращении запасов и на отсутствии негативных новостей. Новостной поток, связанный с пандемией, похоже, оказывает все меньше влияния на рынок. Инвесторы ждут роста темпов вакцинации и, как следствие, восстановления прежних условий жизнедеятельности и экономического роста.

«Однако в преддверии полноформатной встречи ОПЕК+, намеченной на 4 марта, могут нарастать противоречия между членами альянса. Такой значительный рост цен на нефть дает возможность компаниям США, добывающим сланцевую нефть, быстро наращивать добычу и хеджировать свои продажные цены на финансовом рынке. В результате объем добычи в США начнет увеличиваться, и они будут занимать долю рынка РФ и других членов ОПЕК+. В итоге все усилия ОПЕК+ по возвращению себе доли продаж на рынке нефти могут оказаться тщетными», — добавили аналитики.

По их мнению, РФ вполне устроят цены на нефть в диапазоне 50–55 долларов за баррель, но чтобы при этом была возможность увеличить добычу и не отдавать долю рынка компаниям США. В итоге если ОПЕК+ в марте примет решение нарастить добычу (уменьшить ограничения на 2 млн баррелей в сутки, как было предусмотрено первым вариантом сделки), цены на нефть могут скорректироваться в диапазон 50–55 долларов за баррель.