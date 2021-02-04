Анита Цой о юбилейном шоу: Мне предлагали в шутку сотрудничать с Красным Крестом

Певица и композитор Анита Цой накануне 50-летнего юбилея призналась ФАН, что непростой «коронавирусный» 2020 год позволил ей переосмыслить жизненные ценности и найти свое место силы.

Заслуженная артистка России в эксклюзивном интервью представила юбилейную программу «Пятый океан», перенесенную в связи с коронавирусом из Государственного Кремлевского дворца в телеэфир, рассказала о грандиозном замысле шоу и охарактеризовала каждое из пяти десятилетий Аниты Цой.

Пять десятилетий Аниты Цой

— Анита, почему вы решили назвать свое юбилейное шоу «Пятый океан»?

– Начнем с того, что я Водолей. А так как мы сейчас находимся в эре Водолея, то я влетаю со своим пятидесятилетием прямо на гребне волны в свой океан. Вообще, название было сделано таким потому, что последний год был очень показательным для всех людей на земле.

— Каким, на ваш взгляд, был 2020 год?

— Мы вдруг вспомнили, что есть определенные ценности, которые мы должны беречь больше всего. Они важнее желания выстроить карьеру и заработать денег. Есть такие святые вещи, как любовь и здоровье. Часто мы забываем даже о себе самих, пытаясь выжить в бесконечной гонке. И история всего «Пятого океана» связана с местом силы человека.

За этот год я поняла, что мое место силы — это музыка и шоу. Я очень долго размышляла над этим вопросом. И если бы у меня не было в жизни одиннадцати шоу-программ и музыки, моей любимой работы, то я бы, наверное, не смогла выдержать те испытания, которые выпадают на нашу долю, включая прошлый год, когда мы потеряли очень много близких, родных людей.

Мой муж даже, если честно, немного обиделся: «Я-то думал, что я твой «пятый океан», а, оказывается, твой «пятый океан» — это музыка и шоу». Конечно, это была шуточная обида, но все-таки мы должны говорить правду о том, что для нас является самым главным.

— Ваши шоу всегда становились событием в музыкальной жизни страны и были отмечены многими профессиональными наградами. Расскажите о новой программе.

— Все шоу состоит из пяти блоков, это пять десятилетий Аниты Цой. Каждое десятилетие связано с той или иной музыкальной стилистикой, которая на меня очень сильно повлияла. Повлияла непосредственно на мое развитие в творчестве, в музыке, во всем.

Это, например, 70-е годы, когда я родилась. Тогда это был, как мне казалось в детстве, какой-то необыкновенно романтический период времени. Эти старые, замечательные, добрые фильмы о любви с великолепным оркестровым музыкальным наполнением. Эта надежда на то, что в послевоенное время, когда уже все более-менее из разрухи поднялись, жизнь будет лучшей на свете. Я видела свою маму, которая прямо расцветала в 70-е годы. Тогда вообще в нашей стране был расцвет науки, культуры и искусства. Вот этот наивный, романтический период мы и отразили. Мы переаранжировали мои хиты под эту эпоху, получилась эстрадно-симфоническая музыка в духе Майи Кристалинской.

— Что же ждет нас в восьмидесятых?

— Десятилетие 1980-х годов я уже помню получше. Оно, конечно, связано с музыкой, которую привозили наши друзья и знакомые из-за границы — тоже музыканты. Они потихонечку на кассетах ее притаскивали. Я помню пионерские лагеря, я помню, как мы танцевали на дискотеке под «океан света» — это стиль диско такой был. Мы, конечно же, сделали реверанс именно этому музыкальному направлению, потому что он был очень ярким, по крайней мере, по впечатлениям.

Третий «океан» — это 90-е годы, это океан свободы, когда, безусловно, мы все поняли, что где-то за рубежом тоже есть жизнь, и мы захотели чего-то нового и интересного, каких-то перемен. Здесь у нас тема рока, когда все поднимаются на войну со своим прошлым за новую историческую эпоху в своей жизни, за новые свободы.

Следующее десятилетие — двухтысячные, когда потекла нефть рекой. Я никогда не забуду эти корпоративы. Я стояла на сцене, когда мне просто, грубо говоря, за то, что я могла спеть дополнительно две песни, просто горами высыпали деньги.

В принципе, мы жили очень хорошо — это был золотой, сальный, жирный век по богатству в нашей стране. И, безусловно, на всю мировую музыку и на меня в том числе большое влияние оказал стиль R'n'B. Бейонсе, Jay-Z и все остальные показывали действительно максимально гламурную жизнь, к которой мы все стремились в двухтысячных.

— Мы прошли уже наивную романтику, светлые 80-е, диско, рвение к свободе и золотые нулевые. Каким будет пятое десятилетие Аниты Цой?

— Мы оказываемся в пятом блоке «Океан надежды и мечты», в нашем времени. В сегодняшнем времени, когда, казалось бы, все есть, и кругом все замечательно, но ты не можешь прикоснуться к близкому человеку, ты не можешь уехать туда, куда ты хочешь. Ты потерял возможность свободного передвижения, свободного дыхания из-за ковидной истории. Но несмотря на это, мы все равно верим и мечтаем, что обязательно, благодаря нашему месту силы, выживем и сможем встать, пойти и совершить какие-то поступки во имя своих близких и родных людей.

Неважно, где находится зритель

— Ждут ли зрителей какие-то неожиданные сюрпризы?

— Мое шоу построено по нестандартным канонам. Современные шоу обычно начинаются ярко, на той же ноте заканчиваются, и только в середине немного драмы дается. Мы сделали по-другому: мы начинаем с драматической песни, которую я написала в 2000 году, и сейчас она действительно впервые прозвучит достойно — так, как она должна прозвучать. Она была не совсем в моем формате, и мы ее спрятали. Она очень долго не видела свет, но оказалась настоящим откровением для шоу.

А песня «Пятый океан» заключительного блока написалась в едином порыве, за четыре дня до финальной записи оркестра.

— Кто из музыкантов принял участие в вашей программе?

— Мы приняли решение пригласить симфонический оркестр. Есть два важных музыкальных момента. Первый — это когда человек получает очищение в храме, когда он заходит и слышит церковную музыку, причем неважно, какого вероисповедания храм. В данном случае человек получает нечто возвышенное.

Второй момент — это когда люди выходят из концертного зала, например, после симфонической музыки. Я собрала прекрасный оркестр, это лучшие музыканты из известных коллективов Москвы. У нас получился сводный, один большой оркестр «Пятого океана», который возглавил Игорь Разумовский — дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета. Конечно, у нас играют и мои музыканты и диджеи, а также прилетел детский хор из Ростова-на-Дону. Это мои детишки, у меня там целая музыкальная школа. Для них нет ничего прекраснее, чем вот такая практика во время постановок шоу.

— Масштаб такого шоу не может не впечатлить. Как долго вы работали над ним?

— Мы год работали только над музыкальным материалом, а все остальное шоу мы создали за 29 дней. Мы не были до последнего уверены, что сможем воплотить нашу мечты в жизнь. До 1 февраля не было известно, запустят все-таки зрителей или нет, поэтому мы подготовили два варианта — один телевизионный и один для зрителей в зале.

— Повлияла ли пандемия на процесс подготовки программы?

— Мы все болели на ходу, всех лечили — очень тяжело создавалось это представление. Мне предлагали даже в шутку открыть компанию в сотрудничестве с Красным Крестом, потому что я всех то укладывала в больницы, то врачей вызывала, лечила всю команду. А нас ни много ни мало полторы тысячи человек работали над шоу.

И сейчас во время проведения мероприятия только 600 человек будут стоять за кулисами и полностью отруливать представление. Но счастье в том, что мы все успели переболеть до самого главного этапа, до наших генеральных прогонов на «Мосфильме». Мы свели всю программу и готовы выходить сейчас в «Главкино» для того, чтобы показать ночью 6 февраля наше замечательное шоу.

Неважно, где зритель — в концертном зале или по ту сторону экрана. Важно, чтобы он вспомнил, особенно мои ровесники, действительно чудные времена, которые у нас были в каждом десятилетии. У каждого была своя любовь, свои радости, какие-то счастливые мгновения. Мне хочется, чтобы они вспомнили, где находится их место силы, в чем оно заключается — в семье ли, в храме ли, в любимом деле. И главное, чтобы они крепче держались за него. И «Пятый океан» вынесет их обязательно на берег, который они заслуживают.

Премьера юбилейного шоу Аниты Цой «Пятый океан», запланированная в Государственном Кремлевском дворце 6 февраля 2021 года, была перенесена на 1 октября 2021 из-за коронавирусных ограничений. Тем не менее, певица все равно отпразднует свое 50-летие — в ночь с 6 на 7 февраля шоу будет транслироваться в эфире телеканала НТВ. Начало концерта в 00:10.

Ранее Анита Цой отказалась поддерживать предложение артиста Валерия Меладзе бойкотировать новогодние шоу.