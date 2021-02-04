Шепелев рассказал, как сын Фриске принял новость о прибавлении в семье

Москва, 4 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл, как его сын от певицы Жанны Фриске Платон отреагировал на новость о скором пополнении в семье.

Последний возлюбленный покойной исполнительницы сейчас готовится стать отцом во второй раз. Избранница ведущего Екатерина Тулупова, у которой уже есть дочь Лада от предыдущих отношений, ждет малыша.

Шепелев и его возлюбленная готовили детей к этой новости очень осторожно. По мнению ведущего, вряд ли найдется ребенок, который обрадуется, узнав о скором появлении малыша, плачущего по ночам и отнимающего время родителей. Сначала Шепелев и Тулупова попытались «забросить удочку» по поводу братика или сестренки, но Лада и Платон ответили отказом.

«Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — рассказал телеведущий в интервью изданию PEOPLETALK.

Жанна Фриске умерла, когда Платону было всего два года. Певица скончалась от глиобластомы — неоперабельной опухоли головного мозга. Исполнительнице было 40 лет.

С новой возлюбленной Шепелев познакомился отчасти благодаря сыну — Платон и Лада ходили в один детский сад. Недавно ведущий отпраздновал день рождения, и возлюбленная трогательно поздравила его со знаменательной датой.