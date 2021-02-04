«Утилизация страны»: экономист раскрыл настоящие причины приватизации на Украине

Приватизация на Украине — это утилизация страны, поскольку убиваются высокотехнологичные производства. Об этом в интервью ФАН рассказал политолог и экономист Александр Дудчак.

Верховная рада утвердила в первом чтении законопроект о разблокировании приватизации крупных объектов государственной и коммунальной собственности на Украине, которая была приостановлена на период карантина. За соответствующее решение проголосовали 284 депутата при 226 необходимых. В качестве обоснования для принятия этого документа названа необходимость наполнения государственного бюджета за счет продажи госимущества. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, поддержания экономической стабильности и скорейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер», — сказано в пояснительной записке.

Стоит заметить, что на Украине выставили на приватизацию 431 государственное предприятие. Кроме того, был согласован проект закона, который допускает приватизацию стратегических государственных предприятий, в том числе энергетических и оборонных, среди которых «Нафтогаз», «Магистральные газопроводы Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргаздобыча», «Черноморнафтогаз», ряд оборонных заводов, «Укржелдорога», «Укрпочта» и другие.

Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал фактическое возобновление приватизации, затеянной Киевом. По его мнению, в стране целенаправленно убивается высокотехнологичное производство для утилизации Украины.

«Сегодня идет полная распродажа Украины. Замечу, что приватизация — это не всегда смена собственника с целью нахождения более эффективного управленца, как говорят об этом в Киеве. Ложью является и то, что государственные предприятия всегда убыточные. Но украинские власти продолжают продавать с молотка госпредприятия, а заводские корпуса идут на слом, чтобы на их месте могли появиться в лучшем случае жилищные комплексы. Но такие действия не формируют экономическую базу, за счет которой страна может развиваться. По большому счету приватизация на Украине — это утилизация страны, поскольку убиваются высокотехнологичные производства. Все идет своим чередом — распродажа земли и предприятий», — сказал экономист.

Он также раскрыл настоящие причины приватизации на Украине: главная цель заключается в разрыве технологических цепочек с Российской Федерацией.

«Замечу, что Международный валютный фонд не торопится с очередной подачкой для Украины, стимулируя таким образом процесс приватизации в стране. Примечательно, что от нее Украина не получает тех средств, которые могла бы получить, если бы процесс был организован в интересах государства, даже такого убогого и покалеченного. А все из-за того, что из списка потенциальных покупателей заведомо исключаются те, кто мог бы дать лучшую цену. Делается это лишь с одной целью — разорвать технологические цепочки с Россией. Украина когда-нибудь все же вернется к здравому смыслу, но к этому времени все должно быть уничтожено, чтобы процесс восстановления страны был очень дорогим и долговременным», — резюмировал собеседник ФАН.

Возле здания Верховной рады в Киеве прошел массовый митинг фермеров Украины. Они рассказали ФАН, почему режут скот и закрывают птицефабрики.