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Советник президента ЦАР подтвердил освобождение города Боссембеле от боевиков

Советник президента ЦАР подтвердил освобождение города Боссембеле от боевиков

Банги, 4 февраля. Правительственная армия ЦАР освободила город Боссембеле от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), подтвердил советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров.

«В настоящее время город полностью контролируется правительством Центральноафриканской Республики», — подчеркнул он.

Ранее об успехах FACA в Боссембеле заявил премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада. Он поздравил бойцов с победой и призвал не ослаблять усилия до полной нейтрализации радикальных исламистов, терроризирующих жителей страны.

Захаров также уточнил собственное высказывание относительно недавно созданного седьмого территориального батальона центральноафриканской армии (FACA). Советник президента отметил, что в новое формирование войдут военнослужащие из различных регионов, но ополченцы РК5 составят его основу.

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