Постпредство Дагестана в Москве возвело качественную самовольную мансарду

Махачкала, 4 февраля. Постпредство Дагестана при президенте России в Москве самовольно возвело мансарду на принадлежащем учреждению здании. Решением столичного арбитражного суда надстройка признана соответствующей строительным нормам и передана в собственность города.

Постоянное представительство Дагестана при президенте России расположено в Москве на улице Покровка. Однако в собственности организации с 1996 года также находится здание в Лялином переулке площадью около 500 квадратных метров. Столичные власти обратились в суд с иском о признании незаконной возведенную на этом здании мансарду и передаче ее в собственность города.

Согласно материалам дела, размещенным на портале электронного правосудия, речь идет о помещении общей площадью 82,5 квадратных метра. Оно состоит из нескольких комнат размером от 2,3 квадратных метра до 47 квадратных метров. Власти Москвы утверждают, что не выдавали разрешение на строительство этого помещения.

«В ходе проведения обследования участка выявлен объект, обладающий признаками недвижимого имущества и размещенный без разрешительной документации. Установлено, что к указанному зданию возведена надстройка площадью 82,5 квадратных метра. Собственник земельного участка – город Москва не выдавал разрешение на строительство или реконструкцию спорных объектов на указанном участке», – говорится в решении арбитражного суда города.

В ходе судебных разбирательств также была проведена экспертиза мансарды на предмет качества строительных работ. Специалисты признали, что объект возведен в соответствии с технологиями и не угрожает окружающим.

«Согласно заключению эксперта спорный объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также соответствует строительным нормам и правилам», – отметили в суде.

Там признали мансарду самовольным строением и передали ее в собственность Москвы. Кроме того, постпредство обязано возместить 150 тысяч рублей столичному департаменту имущества за проведение экспертизы надстройки.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца. ФАН не удалось связаться с дагестанским постпредством и получить комментарий по делу.

Постоянное представительство Дагестана было образовано в 1991 году. С марта 2019 года его возглавляет Джамаладин Гасанов, сменивший на этой должности Изумруд Мугутдинову, которая переехала в республику и заняла пост главы регионального Минтруда. Своей работой постпредство должно содействовать решению важнейших проблем Дагестана через организацию оперативного взаимодействия органов власти республики с федеральными структурами.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана планируют узаконить 456 многоквартирных домов, возведенных с нарушениями законодательства. При этом один дом в Махачкале будет снесен.