Корнилов посоветовал Киеву отказаться от переговоров по Донбассу в пользу США

Киеву нет никакого смысла участвовать в переговорах по Донбассу, поскольку он не является полноценным актором международной политики. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее в эфире телеканала «Украина 24» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости включения Соединенных Штатов в «нормандский формат», в рамках которого на данный момент общаются четыре страны: сама Украина, Россия, Франция и Германия. По мнению подписанта Беловежских соглашений, Вашингтон может эффективно воздействовать на Москву, что уже было доказано решительными заявлениями новой американской администрации «в поддержку целостности страны».

«Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации», — убежден Кравчук.

При этом он добавил, что РФ «никогда не согласится на включение США в переговоры по Донбассу», отметив, что Киев не намерен «считаться в этом вопросе с Кремлем».

«Честно говоря, я не вижу ничего плохого в том, чтобы наша страна вела общение по ситуации на юго-востоке Украины непосредственно с Вашингтоном, — заявил Корнилов. — Но только какой смысл в таком случае разговаривать с самим Киевом? Пускай уходит из «нормандского формата»! Тем более что все мы отлично понимаем: самостоятельных решений украинское правительство уже давно не принимает — вся его внешняя политика определяется американским посольством и Госдепом».

Политолог подчеркнул, что Россия легко отнесется к самоустранению Владимира Зеленского от переговоров и с удовольствием пообщается напрямую с его «хозяевами за океаном».

«Одновременное же участие Украины и Соединенных Штатов в «нормандском формате» я считаю контрпродуктивным, — убежден эксперт. — Зачем дублировать одно и то же мнение? Пользы от сразу двоих переговорщиков с совершенно одинаковой позицией нет никакой. Ни России, ни Германии, ни Франции это не нужно, поверьте мне».

Резюмируя, собеседник ФАН отметил, что вместо непосредственного участия в переговорах по Донбассу Киев может спокойно «сесть в уголочке и считаться с мнением Вашингтона, в руках которого находится украинская внешняя политика».