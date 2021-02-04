Путин подписал федеральный закон о штрафах за пропаганду «веселящего газа»

Москва, 4 февраля. Закон, согласно которому в России запрещается пропаганда употребления веселящего газа (закиси азота). Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно закону, нарушителям полагается штраф в размере до 150 тысяч рублей. Для граждан штраф составит до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 000 рублей, для предпринимателей до 20 000 рублей плюс прекращение деятельности сроком на 30 дней. Для юридических лиц штраф составит от 50 до 150 000 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце прошлого года глава государства подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи закиси азота. Вещество разрешено применять исключительно в медицинских целях с 1 января 2021 года.