Психолог объяснила, когда родители могут взять ребенка из детдома

Усыновление ребенка из детского дома — дело непростое. Родители должны серьезно обдумать свое решение. Семейный психотерапевт, детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, как родителям следует себя вести с малышом и как генетика может отразиться на его будущем.

По словам эксперта, самое главное для новых родителей — это четко понимать, что ребенок — не картинка. У ребенка могут быть свои недостатки.

«Малыш уже испытал стресс, от него отказались биологические родители, такой повторный сюжет в его жизни может стать роковым. Дети очень тяжело переживают, когда их обратно возвращают в детский дом, такого допускать нельзя», — говорит эксперт.

Наталья Наумова полагает, что привыкать к малышу и узнавать его следует постепенно.

«Для начала можно рассмотреть гостевой вариант знакомства, брать малыша на выходные. Когда появится точная определенность, что с ребенком комфортно, уютно, родители готовы терпеть его недостатки, можно брать ребенка к себе», — говорит специалист в области детской психологии.

Многие будущие родители часто задаются вопросом, может ли как-то генетика биологических родителей отразиться на будущем их нового члена семьи. Детский психолог отмечает, что на формирование личности влияет внешняя среда и, конечно, упускать генетику из виду не стоит.

«Генетика от биологических родителей может передаться ребенку в соотношении 50 на 50. Конечно, личность формирует и та среда, в которой ребенок находится. Но это непредсказуемый фактор, и его нужно также учитывать, когда родители собираются взять ребенка из детского дома», — объясняет Наумова.

Но также важно помнить, что не все дети из детского дома оказались там из-за проблем их родителей с законом, алкоголем, запрещенными веществами и прочее. Есть и те, кто потерял родителей по объективной причине — их гибели. По словам семейного психотерапевта, обычно детские дома не дают приемным родителям информации о том, почему ребенок оказался в детском доме. Поэтому вероятность проявления негативной генетики всегда есть. Очень важно внутренне решить, что каким бы ни был ребенок в дальнейшем, его нельзя винить за проступки биологических родителей.

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«У любого ребенка могут быть проблемы. Если они возникают, их нужно решать, а не искать причину и обвинять кого-либо. Можно прибегать к работе психологов, попытаться самим поговорить, найти какие-либо пути решения. Важно отнестись по-человечески», — говорит эксперт.

Новоиспеченным родителям не следует забывать, что воспитание ребенка — это тяжелый труд, требующий полной отдачи.

«Нельзя думать, что, взяв ребенка из детского дома, вы молниеносно сделаете его счастливым, и он будет подстраиваться под вашу жизнь. Нет. Взрослый человек берет ребенка для того, чтобы передать ему свою любовь, знания, опыт. Этой позиции и нужно придерживаться. А не видеть в ребенке просто красивую картинку, которая будет без каких-либо препятствий и сложностей украшать жизнь. Нужно понимать, что это ребенок, а не цветок», — заключила нейропсихолог Наталья Наумова.

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