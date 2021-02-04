Создателей российских вакцин от COVID-19 предложено выдвинуть на Нобелевскую премию

Москва, 4 февраля. За оперативную разработку сразу трех вакцин от COVID-19 российские ученые заслуживают Нобелевской премии. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в ходе круглого стола в Москве.

«В России первой разработана вакцина от коронавируса и «Спутник V» уже доказал свою эффективность. Но мы не стали останавливаться на этом достижении, наши ученые продолжили разработку других видов вакцин. У нас сейчас есть все основания представить разработчиков к Нобелевской премии», — обратил внимание Горелов.

Участники диалога отметили, что Россия показала себя готовой к новым вызовам и достаточно эффективно ответила на них. Уровень развития отечественной науки позволил произвести и вывести в промышленное производство не одну, а три различных вакцины.

В январе стартовала массовая вакцинация от COVID-19 по всей стране. Благодаря вовремя принятым мерам в настоящее время в России отмечается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем пандемия затягивается, что вызывает дополнительный интерес к состоянию медицинской науки и цифровизации различных сфер жизни людей, сделавшей огромный прорыв за год. Исходя из этих соображений, президент Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий.

Как ранее сообщал ФАН, за прошлые сутки в России было выявлено 16 714 новых случаев заражения коронавирусом. Медики выявили новых заболевших в 85 регионах страны. При этом у 10,2% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от коронавируса в России умер 521 человек, успешно вылечились еще 24 546 пациентов.