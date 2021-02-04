В Госдуме хотят обязать зачинщиков незаконных акций возмещать убытки бизнесменам

Ряд представителей малого и среднего бизнеса из Петербурга обратились к депутату Государственной думы Михаилу Романову и сообщили, что пострадали от проводимых в городе несогласованных акций. Торговые точки в дни шествий по городу теряют клиентов и, как следствие, выручку.

В комментарии ФАН депутат Михаил Романов выразил мнение, что бизнесмены должны чувствовать себя в безопасности, что не потеряют выручку в результате незаконных акций.

«Что касается убытков, то уже владельцы бизнеса, малого в том числе, на Невском проспекте, например, ко мне обратились. Если власть никаких мер не предпримет, у нас будет как в Париже? Когда у них заколачивают магазины, витрины, потому что там просто их громят, влетают в магазины. Там раньше было безопасно, а сейчас никто не хочет ехать в Париж. Так что мы будем рассматривать этот вопрос, в том числе речь идет и о рассмотрении законодательной инициативы, чтобы взыскивать убытки для бизнеса с тех, кто эти несанкционированные мероприятия организовал», — пояснил Михаил Романов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее заявил, что несогласованные акции крайне негативно влияют на всех игроков бизнеса. По оценкам некоторых экспертов, из-за незаконного шествия 31 января в поддержку блогера Алексея Навального оборот магазинов, ресторанов и кафе, включая крупный торговый центр «Наутилус» и «Детский Мир», упал с 68 млн рублей до 0.