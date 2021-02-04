Аналитики Sohu сравнили российский ЗРК С-350 с «хорошо заточенным мечом»

Пекин, 4 февраля. Первый полк зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 «Витязь» заступил на дежурство в конце прошлого года, а к 2027 году в ВС РФ появятся 12 дивизионов С-350.

Российский ОПК постоянно улучшает и обновляет системы противовоздушной и противоракетной обороны. Обозреватель китайского издания Sohu, чью статью перевела «ПолитРоссия», сравнил ЗРК С-350 «Витязь» с «хорошо заточенным мечом».

Этот зенитно-ракетный комплекс состоит из трех компонентов: самоходной пусковой установки с 12 контейнерами для ракет класса «земля — воздух», многофункциональной РЛС и командного пункта. Разработчики С-350 добились большой степени автоматизации и компьютеризации работы всего комплекса, благодаря чему расчет сможет оперативно реагировать на изменения воздушной обстановки.

Три типа ракет, которым вооружен С-350, предназначены для поражения баллистических и аэродинамических целей, включая крылатые ракеты, на дистанции до 200 километров и на высотах до 30 километров. Минобороны РФ планирует к 2027 году принять на вооружение 12 дивизионов этих комплексов.

Первый комплект этого комплекса был передан концерном «Алмаз-Антей» в конце прошлого года. Федеральное агентство новостей сообщало, что торжественная церемония передачи С-350 прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.