Любовь Соболь оштрафовали за неповиновение полиции в аэропорту Внуково

Москва, 4 февраля. Соратница Алексея Навального Любовь Соболь заплатит тысячу рублей по делу о неповиновении полиции в московском аэропорту Внуково.

Постановление об этом вынес Солнцевский районный суд, признав сотрудницу ФБК (организация-иноагент) виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В виде наказания Соболь обязали заплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Как сообщалось ранее, Соболь и другие соратники Навального были задержаны во Внуково 17 января, куда прибыли, чтобы встретить возвращающегося из Германии блогера. Активисты устраивали стычки с присутствующими в аэропорту фанатами Ольги Бузовой и игнорировали требования сотрудников правоохранительных органов.

Помимо этого, Соболь является фигуранткой «санитарного дела». Его возбудили после несанкционированной акции в Москве 23 января, в котором участвовали около 20 человек с подтвержденным COVID-19. Организаторы митинга и его участники поставили под угрозу здоровье и безопасность окружающих в условиях пандемии коронавируса.