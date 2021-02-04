Безруков покатался с детьми на горке и нахохотался вдоволь

Москва, 4 февраля. Актер Сергей Безруков показал подписчикам в Instagram, как его дети в пуховых комбинезонах и вязаных шапках катаются на санках.

Артист жил в браке с Ириной Безруковой. Их отношения казались такими крепкими, что поклонники не могли нарадоваться. Но, к сожалению, в 2015-м прекрасная сказка закончилась и супруги развелись.

Ирина так и не смогла найти новую любовь, а исполнитель роли Саши Белого в сериале «Бригада» уже спустя год женился режиссере Анне Матисон. У пары двое детей — дочь Мария и сын Степан.

Безруков очень много работает. Он играет в театре, а также выступает со своим музыкальным коллективом. Все свободное время актер старается посвящать семье. В канун Нового года артист вместе с детьми украшал елку, потом много гулял с ними, катался на лыжах и лепил снеговиков. Не стали исключением и минувшие выходные. Артист полностью посвятил их наследникам.

«Вперед! С вихрем с горки! Для настроения! Всем добра! Дорогие мои, хорошие», — подписал публикацию артист.

Актер показал подписчикам, как дети в пуховых комбинезонах и вязаных шапках катаются на санках. При этом Безруков не сдерживал смех, когда за ними бегала собака.

Не так давно на подобной семейной вылазке был замечен и телеведущий Максим Галкин. У себя в саду возле семейного гнезда он самостоятельно построил снежную гору и затащил туда своих детей.