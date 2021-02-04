Названы регионы РФ с самой высокой и низкой безработицей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что показатель безработицы в России оказался лучше, чем ожидалось по итогам прошлого года. Глава государства обратил внимание, что экономика страны пострадала немногим меньше, чем оценивалось еще в середине прошлого года.

Путин подвел экономические итоги прошлого года во время совещания с главой Министерства экономического развития России Максимом Решетниковым. По словам президента, в стране ситуация с уровнем безработицы заметно лучше, чем в странах Евросоюза и США.

На совещании с президентом Решетников сообщил, что безработица в России снизилась до уровня 5,9%. В настоящий момент задача правительства — обеспечить возврат к прежним, докоронавирусным показателям безработицы в России и восстановить занятость.

По данным Росстата, в декабре 2020 года численность рабочей силы в РФ составила 75,2 млн человек. Из них 70,8 млн человек классифицировались как занятые и 4,4 млн человек — как безработные.

В октябре-декабре прошлого года самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Республике Ингушетия — 31,2%. На втором месте по безработице оказалась Чеченская Республика — 21%. Также среди лидеров по безработице отметились Республика Тыва — 18,2%, Республика Алтай — 16,4% и Кабардино-Балкарская Республика — 16,1%.

Наименьший показатель безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком АО — 2,6%, на Чукотке — 3,2%, в Ханты-Мансийском АО — 3,2%, в Татарстане — 3,5%. В Москве и Петербурге уровень безработицы оказался одинаковым и составил 3,6%.

Ранее Владимир Путин отметил, что ситуация с трудоустройством в стране постепенно улучшается, но пока все еще остается напряженной.