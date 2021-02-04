Кержаков не справляется с неустойкой по алиментам

Москва, 4 февраля. Экс-футболист «Зенита» и сборной России, ныне главный тренер ФК «Томь» Александр Кержаков «опаздывает» от графика оплаты задолженности и неустойки по алиментам своей первой супруге Марии Кержаковой на дочь Дарью. В конце прошлого года судебными приставами было возбуждено исполнительное производство по долгу в 5 миллионов рублей.

Эпопея Александра Кержакова и его первой супруги с алиментами в середине прошлого года должна была завершиться. Однако тренер не придерживается графика оплаты долгов, установленного судом. Изначально в 2011 году между ним и Марией было заключено нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов на содержание общего ребенка в размере 300 тысяч рублей. Но в 2015 году Александр перестал справляться со своей обязанностью. После завершения карьеры доходы Кержакова сократились, и он задолжал сумму около 18 миллионов рублей вместе с неустойкой. После чего была серия судебных тяжб, Александру удалось сократить долг до 8 980 000 рублей.

«Определением мирового судьи судебного участка №171 Санкт-Петербурга от 06 июля 2020 года по гражданскому делу Кержакову Александру Анатольевичу предоставлена рассрочка исполнения решения мирового судьи судебного участка №171 Санкт-Петербурга от 21 августа 2019 года, измененного апелляционным определением Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 13.02.2020 года, на сумму 8 980 000 рублей, из которых задолженность по алиментам составляет 3 980 000 рублей, неустойка составляет 5 000 000 рублей, установив порядок ежемесячной оплаты задолженности равными платежами ежемесячно по 250 000 рублей путем перечисления на расчетный счет службы судебных приставов начиная со дня вступления судебного решения в законную силу до полного погашения суммы в размере 8 980 000 рублей. Определение вступило в законную силу 22 июля 2020 года», — говорится в решении суда.

Однако за пять месяцев Кержаков перечислил 1 042 877,46 рубля, что составляет порядка 200 тысяч в месяц. Сама неустойка в 5 миллионов пока не сократилась ни на рубль. Общая задолженность на сумму свыше 7 миллионов рублей может повлечь для Александра неприятные последствия в виде ограничения выезда за границу.

Напомним, Александр Кержаков также платит алименты Милане Тюльпановой за их общего сына Артемия в размере 1/6 части его доходов.