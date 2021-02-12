Экстрасенс дала советы на День святого Валентина: что дарить, обряд на любовь

В преддверии популярного в России праздника — Дня всех влюбленных, который также называют Днем святого Валентина, ФАН побеседовал с астрологом и экстрасенсом Аленой Полынь. Называющая себя потомственной ведьмой Полынь является создателем и ректором Международного университета магии и колдовства. Экстрасенс поделилась с читателями ФАН своим мнением о Дне святого Валентина, рассказала, чего ждать от этого праздника и что дарить. Алена также дала совет тем, у кого еще нет пары, как именно 14 февраля «приманить» в свою жизнь любовь.

Напомним, День всех влюбленных, который отмечают во всем мире 14 февраля, связан с довольно противоречивыми легендами о святом Валентине. Этот святой, которого со скрипом и оговорками признает только католическая церковь, тайно венчал влюбленных римских воинов с их подругами, за что был казнен.

Подробнее о святом Валентине и о празднике в его честь, который категорически не нравится ни Русской православной церкви, ни некоторым течениям ислама, читайте в материале ФАН.

Экстрасенс и ведунья Алена Полынь пояснила, что, хотя этот праздник чужд России, бороться с ним не стоит. Такого дня явно не хватало в нашем календаре, где есть праздники, посвященные отдельным гендерам (23 февраля — мужской день, 8 марта — женский), но отсутствовал светский семейно-парный праздник.

«День святого Валентина с нами никак не связан, это праздник в честь католического святого, — говорит ведунья. — Версий, откуда он возник, много. Есть предположение, что его корни лежат в древнеримских сатурналиях или в торжествах в честь богини плодородия, в том числе женского. Возможно, церковь просто попыталась сделать этот праздник христианским по форме. Есть, конечно, и легенда о святом Валентине, который венчал солдат, обходя все запреты. Власти требовали, чтобы воины всецело посвящали себя войне, а Валентин помогал солдатам создавать семьи и жить нормальной жизнью. За это он, как известно, был казнен».

Хотя для нас этот праздник относительно новый, но раз он в России широко и неформально отмечается, значит, людям это нужно, говорит Полынь.

«Этот праздник в России хорошо прижился, поскольку раньше такого дня в нашем социальном календаре не было. Это, конечно, хорошо, но отмечать его нужно правильно, — объясняет собеседница ФАН. — Праздники, связанные с любовными делами, требуют особого подхода. В том числе это касается подарков. Дарить друг другу стоит только парные подарки. Это могут быть парные фигурки, например, лебедей или даже котиков; пара сережек; два браслета и так далее. Да хоть пара носков! Если в такой день подарить нечто, не подразумевающее парность, это чревато негативными последствиями».

По словам ведуньи, выдумка и фантазия при выборе подарка в День святого Валентина очень важны — далеко не все можно представить в «парном» варианте, но стремиться к этому стоит. Вот некоторые советы от ФАН: два билета в модный клуб (для себя и партнера); путевка на двоих; совместный полет на самолете просто ради того, чтобы воспарить над землей, и так далее.

«В День святого Валентина в воздухе буквально летает юношеская любовная эйфория, — продолжает Алена Полынь. — Так что дам совет тем, у кого еще нет пары и кто из-за этого страдает. 14 февраля — отличный день, чтобы изменить свою жизнь. Возьмите большую красную восковую свечу (но ни в коем случае не церковную, так как церковь против магии и колдовства) и поставьте ее на стол, накрытый красной скатертью или салфеткой, на котором должно быть что-то сладкое. Погасите верхний свет, зажгите свечу, посмотрите на нее и мысленно отворите свое сердце для нового чувства. Это должно сработать».

Экстрасенс отметила, что совет касается отнюдь не только девушек: отворять свое сердце навстречу новому чувству — свойственно человеческой природе, собственно, в этом суть Дня всех влюбленных.

О том, как ко Дню всех влюбленных подготовилась чутко улавливающая веяния времени торговля, читайте в материалах ФАН.