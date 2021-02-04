Эксперт назвал способы добиться стабильности и качества связи на смартфоне

Москва, 4 февраля. Глава Института информационных технологий «Синергии» Станислав Косарев назвал россиянам нехитрые способы улучшить мобильную связь на смартфоне и повысить стабильность ее работы.

IT-специалист рекомендует сменить оператора связи, либо обзавестись гаджетом, рассчитанным на две сим-карты. Это обеспечит владельцу смартфона возможность переключаться между различными зонами покрытия. Производители устройств редко бывают виновны в сетевых сбоях, поэтому бренд телефона не влияет на стабильность работы оператора.

«Если вы находитесь в месте, где сигнал 4G слаб или неустойчив, телефон зацепится за эту сеть и будет усиленно пытаться принимать и передавать данные, что в итоге выльется в постоянные обрывы связи, маленькую скорость, лишние потраченные нервы, а также ускоренный расход аккумулятора», — объяснил Косарев в интервью агентству «Прайм».

Именно по этой причине стоит попробовать изменить в телефоне настройки подключения к сети и выбрать более старый стандарт, пишет «Мир24». Ранее норвежские исследователи назвали главным трендом 2021 года технологии для борьбы с одиночеством.