НАТО будет бита: Альгис Микульскис о провальных планах Запада на Калининград

В конце января на сайте аналитической организации Center for Naval Analyses был опубликован очередной сценарий превентивного удара по территории России. Первым и важнейшим этапом боевых действий в нем обозначено уничтожение военной инфраструктуры, дислоцированной на территории самого западного региона страны — Калининградской области.

Чем закончится для агрессора попытка реализации этого плана — в авторской колонке Альгиса Микульскиса.

Начну с того, что подобные планы с некоторых пор стали появляться в Интернете регулярно, и западный форпост России всегда занимает в них особое место. Такое пристальное внимание Калининградская область вызывает неслучайно — клочок русской земли, окруженный с двух сторон входящими в НАТО Литвой и Польшей, кажется западным «военным сценаристам» сравнительно легкой добычей, а дислоцированные там группировка сухопутных войск и база Балтийского флота их почему-то не смущают.

Вот и сыплются эти «тактические наработки» как из рога изобилия, хотя губернатор КО Антон Алиханов еще в 2019 году четко сказал:

«Как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт…»

Однако вернемся к самому свежему продукту натовских военных теоретиков и практиков. На этот раз они вроде бы поняли, что просто так Калининград не взять, и предложили устроить его защитникам своеобразный вариант «блицкрига». По их мнению, победу над нашей группировкой в регионе им обеспечит некая «внезапность». Нужно-де, в первую очередь уничтожить позиции ОТРК «Искандер» и ЗРК С-400, а дальше все пойдет как по маслу — триумф «гуманитарных бомб», пробки в потолок, торжественный парад на калининградской Площади Победы, формирование «оккупационных администраций» в райцентрах и вообще — демократия с благорастворением воздусей…

Главным «ударным кулаком» решено назначить Польшу. Ту самую, которую в свое время в Европе делили все кому не лень. И ту, результаты командно-штабных учений «Зима-2020» в которой повергли в глубокий шок не только командиров подразделений ее армии, но и кое-кого рангом повыше. Ведь итоги моделирования возможного конфликта с Россией показали, что уже через пять дней войны польская армия банально перестанет существовать. Причем все расчеты проводились при условии уже поставленных Варшаве американских систем ПВО Patriot, реактивных установок HIMARS и многоцелевых самолетов F-35.

Нет, я не отрицаю, что польский спецназ «Гром» — серьезная сила, и помню о словах Сунь Цзы:

«Недооценка противника и взгляд на него свысока ведут к проигрышу».

Но я помню еще и об истории. О 1612 годе, например.

Не хочется, ей-богу, тут проповедовать в ура-патриотическом стиле, но вы, ребята, хоть на секунду задумались при этом вашем «военном планировании» о том, что кусок России, который вы намерены осилить, — это не вся Россия? И о том, что у нее, у России, есть кое-что, базирующееся в Тейково и под Йошкар-Олой? Курсирующее по сибирской тайге в виде грунтовых мобильных комплексов? Несущее боевое дежурство в океане и на авиабазах в Энгельсе, Хотилово, Саваслейке и Липецке?

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания еще в 2020 году, и одним из возможных случаев применения российских стратегических сил там указан случай агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«А мы, как жертва агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

Это было сказано как раз о тех, кто рискнет. Вы же помните про эти слова? Да помните, конечно! Ваши шавки тут, в моей стране, очень любят ими козырять как доказательством того, что Россия собирается на кого-то нападать. Забывая при этом главное:

«Наша концепция — это ответ на удар. Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен».

Ответ на удар! Не более, но и не менее того.

Вроде бы все понятно. Но возникает вопрос: зачем и почему подобные «планы» периодически всплывают в Сети? Это же, если не ошибаюсь, информация под специальными грифами? За ответом я обратился к специалисту — военному обозревателю «Комсомольской правды», полковнику в отставке Виктору Баранцу.

«Это часть американской и даже натовской пропаганды. Цель которой — вот такими лживыми информационными вбросами держать Россию под мощным информационным прессом. Чтобы она постоянно чувствовала, что ей от кого-то достанется, что она враг, что есть планы по ее уничтожению.

В этих вбросах есть и другая функция, касающаяся гибридных войн, добавил собеседник ФАН.

Когда идет такое вбрасывание информации, вы часто можете видеть и читать в российских СМИ мнения обывателей: «Путин со всеми рассорился! Смотрите, на нас идут войной! Они ракеты ядерные направят на нас, и это все опять Путин виноват!» Таким образом у обывателя формируют нападки на президента и на наш государственный строй. Я много разговаривал с американскими военными, и у меня создалось устойчивое мнение, что зачастую они сами не верят в ту дурь, которую они выбрасывают в мировые средства массовой информации. Мне один американский генерал так и сказал: «Виктор, извините, но идиоты есть и у нас».

Что ж. Объяснение происходящего тем, что «идиоты есть и у них», меня вполне устраивает. А наличие подобных идиотов — еще один повод держать наш «бронепоезд на запасном пути».