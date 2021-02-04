Марианна Абравитова оценила влияние неудач в карьере Дмитрия Шепелева на его детей

Неудачи в карьере телеведущего Дмитрия Шепелева могут сделать его детей нервозными и тревожными. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала сообщения СМИ о прекращении съемок передачи «Ты как я» с участием бывшего мужа певицы Жанны Фриске. Кроме того, кандидатуру Дмитрия Шепелева отклонили и в другой программе об известных родителях и их детях. Психолог предположила, чем он мог руководствоваться, выбирая подобные проекты.

«Может, ему как раз самое место в подобных передачах. Он действительно звездный родитель. Кроме того, он очень нехорошо ушел из программы «На самом деле». Ему хочется быстро реабилитироваться, доказать всем, что он востребован. «Подумаешь, ушел от вас. Вот, уже целая очередь выстроилась за мной». Безусловно, ему очень важно показать это и зрителям, и телевизионщикам. Поэтому выбор пал на подобные шоу со знаменитыми родителями», — сказала специалист.

Психолог поделилась версией того, что могло стать причиной ухода телеведущего с Первого канала.

«Я думаю, что имел место некий личный конфликт Дмитрия с руководством канала. Он очень амбициозный человек. Возможно, он следовал всем-всем правилам, пока осваивался в качестве ведущего в программе «На самом деле», а позже началась звездная болезнь», — сообщила собеседница.

В завершение она рассказала, как подобные провалы в карьере могут сказаться на детях бывшего мужа Жанны Фриске.

«Любой стресс всегда сказывается на детях. Даже если папа и мама ведут себя идеально в плане общения, поведения, все равно стрессовая энергия родителя передается ребенку. Бессознательно ребенок будет нервным, тревожным», — подытожила эксперт.

Ранее Марианна Абравитова рассказала Федеральному агентству новостей о том, как Дмитрий Шепелев может мстить родителям Жанны Фриске.