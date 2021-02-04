Бывший бойфренд Анны Калашниковой изменил ей с известным пародистом

Москва, 4 февраля. Бывший бойфренд актрисы и певицы Анны Калашниковой изменил ей с мужчиной. Знаменитость рассказала, что возлюбленного увел у нее известный пародист.

Несколько лет назад во время поездки в Дубай артистка познакомилась с очень богатым мужчиной, и у них закрутился роман. Калашникова, по ее словам, познакомила бойфренда с огромным числом представителей шоу-бизнеса: с актерами, певцами, моделями и пародистами.

«И он начал мне с одним популярным пародистом изменять. Он был нормальным, настоящим мужчиной, но выяснилось, что после 40 лет и нормальный мужчина может стать геем», — пожаловалась знаменитая блондинка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Калашникова призналась, что была шокирована этой ситуацией. Бойфренд артистки и пародист начали писать ей на телефон разные «гадости». Кроме того, претендовавший на ее избранника мужчина стал распространять различные слухи о Калашниковой, хотя она в свое время дала ему работу.

«Я их познакомила. Он его быстро окрутил, на что-то подсадил — говорят, что были даже запрещенные препараты. И потом начал уже с ним спать. <...> Я была в таком жутком замешательстве. Сейчас смешно, а тогда просто земля рухнула из-под ног. Это было настолько унизительно, настолько тяжело», — поделилась артистка.

Имя человека, с которым ей изменил возлюбленный, певица не назвала, однако описала один из его образов. Авторы YouTube-шоу предположили, что это мог быть пародист и ведущий мероприятий Константин Кожевников.

Ситуация с изменой оказалась не единственным предательством в жизни Калашниковой. Артистка рассказала, как певец Прохор Шаляпин однажды подставил ее из-за денег.