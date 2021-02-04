Банги, 4 февраля. Жители столицы ЦАР организовали многодневную акцию против переговоров с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Граждане республики требуют довести до конца операцию правительственной армии (FACA) против вооруженных бандитов.

Группировка CPC, сколоченная экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, активизировалась незадолго до всеобщих выборов. Боевики попытались сорвать голосование, однако обученные российскими инструкторами военнослужащие FACA не позволили им добиться желаемого.

После переизбрания действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера нападения на мирных жителей продолжились. Новой целью CPC стали грабежи и дестабилизация обстановки в республике. Бандиты, в рядах которых состоят наемники из Камеруна, Чада и Судана, а также террористы из недобитых филиалов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ), нападали на города и села, атаковали конвои миротворцев ООН и правительственных войск, а также препятствовали снабжению продовольствием столицы страны.

При поддержке российских инструкторов и миротворцев ООН FACA проводит спецоперацию против CPC. Зачистка территорий уже на финальном этапе. Поражение боевиков неминуемо, и в связи с этим оппозиционные силы выступили за начало переговоров и объявление перемирия. Однако граждане ЦАР отвергли возможность договоренностей с вооруженными бандитами, которые терроризируют страну.

На улицах Банги проходят демонстрации с призывом к правительству не отступать от намеченной цели: завершить спецоперацию и нейтрализовать экстремистов. Граждане отмечают, что попытки договориться с боевиками в истории ЦАР уже были, но каждый раз это приводило к новому витку эскалации насилия.

Туадера полностью согласен с мнением народа, он отказался идти на переговоры с CPC. Президент считает, что только военный вариант является надежным способом для ликвидации угрозы миру и безопасности в ЦАР.

1 Организация запрещена на территории РФ.