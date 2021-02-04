Актриса Анна Калашникова объяснила, почему многие считают ее эскортницей

Москва, 4 февраля. Певица и актриса Анна Калашникова рассказала, откуда у нее репутация эскортницы. Знаменитая блондинка отметила, что на самом деле никогда не оказывала подобные услуги.

Артистка стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Ведущая Алена Жигалова напомнила, что в Сети появлялись фото, на которых Калашникова отдыхает на яхте в Дубае в компании неизвестного мужчины. Кроме того, Instagram актрисы похож на страницу эскортницы.

«Я не боюсь этого слова, оно давно меня сопровождает, но мне так смешно, когда я это слышу. <...> Все потому, что я красивая. Я начала летать в Дубай еще в 2011 году, когда наши все звезды о нем не слышали», — пояснила Калашникова.

Певица подчеркнула, что на самом деле она всю жизнь работает и сейчас владеет собственным бизнесом, в который входят магазины, бутики, пиар-агентство и караоке. Кроме того, Калашникова получила несколько образований, в том числе музыкальное и актерское.

Дубай же для артистки открыл ее бывший возлюбленный, который владел сразу пятью яхтами. Калашникова познакомилась с ним, когда отправилась в этот город, чтобы провести мероприятие по просьбе подруги.

Анна Калашникова ранее обвинила именитого режиссера в харассменте. Актриса отказалась раскрывать имя известного кинематографиста, но сказала, что он «номер два после Михалкова».