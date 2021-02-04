Грабеж мирных граждан оказался основной целью действующих в ЦАР боевиков

Банги, 4 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) задержали боевика из банды Аль-Хатима. На допросе юноша признался, что целью экстремистов являются грабежи.

Центральноафриканская армия завершает спецоперацию против созданной экс-президентом Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены», в составе которой действуют как местные вооруженные формирования, так и наемники из соседних стран.

Один из боевиков, попавший в плен к FACA, рассказал, что банда, в которой он состоял, находилась под командованием лидера «Центральноафриканского патриотического движения» (MPC) Махамата Аль-Хатима. По словам пленного, главарь банды приказал грабить мирное население и сдавать ему наиболее ценные вещи, золото и алмазы. Остальное разбойники могли оставлять себе. Именно это и было целью наступления на столицу.

Также юноша подтвердил, что в группировке Аль-Хатима, помимо местных бандитов, присутствуют боевики из Чада, Камеруна и Судана. Об участии иностранных наемников в беспорядках говорили и другие плененные FACA бандиты.

Действующие в ЦАР вооруженные формирования CPC не преследуют каких-либо политических целей и заняты исключительно террором и грабежами, что в очередной раз подтверждает рассказ арестованного члена группировки.

Ранее «Коалиция демократической оппозиции» (COD-2020) потребовала от правительства республики наладить диалог с боевиками и объявить перемирие на время переговоров. Аналогичное предложение содержалось в итоговом коммюнике саммита «Международной конференции по району Великих озер», прошедшего 29 января.

Однако правительство и президент страны Фостен-Арканж Туадера не намерены вступать в диалог с вооруженными бандами, которыми движет исключительно жажда наживы. В этом главу государства поддерживает население республики.

Центральноафриканцы уже несколько дней выходят на улицы и устраивают акции протеста, так как опасаются, что экстремисты воспользуются перемирием, перегруппируются и продолжат нападения. Вероятно, призывы «оппозиции» связаны с неминуемым поражением боевиков и последующей стабилизацией обстановки в стране. По крайней мере, об этом заявлял советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. По его словам, FACA уже завершают спецоперации по зачистке территорий.