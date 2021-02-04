Союз Москвы и Пекина заставил контрагентов Запада выкопать миф о «китайской угрозе»

Результаты «Давосской недели-2021», в ходе которой российско-китайское стратегическое партнерство через выступления президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявило о себе как о реальной и уже вполне действенной альтернативе планам глобальных элит по «Великой перезагрузке» всего человечества, не могли не вызвать соответствующей реакции поставленной этим в тупик «мировой закулисы».

Данная реакция определяется двумя фундаментальными моментами. Первый из них заключается в том, что военного и в целом силового ресурса для устранения этой угрозы у коллективного Запада сейчас явно недостаточно.

Послушайте нового министра обороны США, четырехзвездного генерала, афроамериканца-католика Ллойда Остина, по мнению которого продолжающееся сокращение военного преимущества США перед РФ и КНР представляет серьезнейшую опасность. Все услышали про «сокращение преимущества»? Все поняли, что это значит? То же самое, что в 1943 году ведомство Геббельса говорило о «сокращении линии Восточного фронта».

А глава европейского командования ВС США и главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе четырехзвездный генерал Тод Уолтерс подтверждает, что в Пентагоне «обеспокоены» растущим и представляющим угрозу для безопасности Америки российско-китайским сотрудничеством.

Поэтому теперь почти вся нагрузка приходится на информационно-финансовую сферу, запас прочности у которой далеко не бесконечен (нельзя же бесконечно всем лгать, как нельзя бесконечно печатать деньги из воздуха) и уже близок к своему исчерпанию.

Второй же момент связан с тем обстоятельством, что политический конфликт внутри США после инаугурации Джо Байдена не прекратился, но всего лишь перешел в иную фазу своего развития, и поиск нового баланса сил внутри «первого мира» становится неизбежным.

Это проявилось и в заявлениях Белого дома о возможности частичного снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках некоего «пакетного соглашения» с ФРГ, и в предложениях подключить немецкие и японские спецслужбы к англосаксонской системе «Пяти глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), и, что самое главное, в жесткой реакции на эти «знаки внимания» со стороны официального Берлина. Ничего подобного по отношению к Вашингтону там себе не позволяли со времен окончания Второй мировой войны. Даже «иракская фронда» времен Герхарда Шредера и Жана Ширака блекнет на этом фоне.

Так что в этом отношении расчет «хозяев Давоса», Клауса Шваба и Ко, оказался абсолютно точен: демонстрация «оси Москва—Пекин» изменила статус континентальных европейских элит в расчетах элит англосаксонских: из «корма» в пушечное мясо. В нынешней ситуации — и то успех.

Впрочем, факта нехватки свободных ресурсов у коллективного Запада для успешного выхода из ситуации кризиса и системного конфликта это ничуть не отменяет. Согласно законам конфликтологии, раз ты сам не сможешь стать сильнее — нужно ослабить своего противника. В данном случае — российско-китайский союз.

Применительно к России сейчас это проявляется не только в запредельном внимании к делу Алексея Навального, который буквально на наших глазах, вопреки всякой политкорректности, обходит движение «Black Lives Matter!» в гонке за очередной Нобелевской премией мира. И не только в попытках разжечь другие конфликты между российской властью и российским обществом. Очень быстро возник и, судя по всему, в ближайшее время будет набирать силу медиатренд о «китайской угрозе» для России.

В этой связи приведу только некоторые из «последавосских» высказываний, без указания их авторства и источников.

«Кто-то внутри страны за долю малую упорно толкает Россию в ноги Китаю. Россия стала объектом сражения между Западом и Китаем с непредсказуемым результатом… И о людях в этой битве никто не вспомнит». «Февральский ветер потащил эрефию на восток, в тень дракона… Мы имеем дело с масштабной спецоперацией, целью которой является публичный и скандальный (но с минимальными реальными потерями) разрыв путинской России с Западом и уход в сторону Китая». «Все договоры… с Китаем действуют лишь до того момента, пока в Пекине не придут к выводу, что Россия достаточно ослабла для того, чтобы Китай мог их нарушить… Россия поссорилась со всем миром. Китайская агрессия против нас будет воспринята «мировым сообществом» с олимпийским спокойствием, если не со злорадством».

В общем, эта песня хороша — начинай сначала! О «китайской угрозе» для России нам рассказывают не первый год и даже не первый век. Впрочем, китайцам о российской угрозе для Китая — тоже. С теми или иными актуальными вариациями.

О том, что полтора миллиарда китайцев вырубят все российские леса, выпьют все российские реки, съедят всех российских младенцев, заберут себе всех российских женщин и российские земли от Тихого океана до Урала, зудят в фоновом режиме непрерывно, но в случае особой необходимости этот зуд начинает звучать чуть ли не раскатами грома. Сейчас — как раз тот самый случай и подвернулся.

Кстати, «китайская угроза» для России является одним из важных элементов современного украинского политического мифа. Мол, мы, свободные украинцы, совершившие «революцию гидности», в отличие от холопов-ватников, никогда не станем китайскими рабами!.. На то, что леса самой Украины вырубаются, земли скупаются за бесценок, население вымирает, а женщины вывозятся из страны — и все это делается вовсе не страшными китайцами, а «браттями та друзями» из ЕС, внимания в «незалежной ЦэЕвропе» уже давно никто не обращает.

В России же видят совсем другое. Что объективные интересы двух континентальных сверхдержав Евразии практически совпадают. И что основные потоки китайской эмиграции — кстати, сильно обмелевшие по демографическим и экономическим причинам — уже многие десятилетия идут в сторону Тихоокеанского побережья США и стран АТР, включая Австралию, а вовсе не на север, в Россию.

Так что петь «русский с китайцем — братья навек!» сейчас никто не собирается, но и причин для какого-то геополитического беспокойства в связи с «красным драконом» у нас нет и не будет. Во всяком случае, до того момента, когда и если случится реальное потепление климата в Сибири и на Дальнем Востоке — что, в свою очередь, грозит такими катаклизмами для человечества, что ему будет не до союза Москвы и Пекина.

А вот желание коллективного Запада любым путем расчленить и уничтожить нашу страну — оно как раз есть. И никуда не делось даже сейчас, когда возможности для этого у «партнеров и оппонентов» тают, словно шагреневая кожа. И уж их чрезмерная до болезненности фиксация на фигуре «берлинского пациента/гаммельнского крысолова» — или, вернее, на тех, кто его до сих пор поддерживает в России — говорит сама за себя. Что ж, кого бог хочет наказать, того лишает разума.