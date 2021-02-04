Гусев назвал Дюкова правильным человеком во главе Российского футбольного союза

Москва, 4 февраля. Известный спортивный комментатор, футбольный эксперт Виктор Гусев поддержал переизбрание на пост президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, назвав его в беседе с ФАН достойным кандидатом.

«Он хороший специалист, опытный человек. Сейчас непростое время в жизни и в футболе, поэтому нужна стабильность в плане руководства российским футболом. Все, что делал и делает Александр Дюков, убеждает меня, что это правильный человек на правильном месте», — заявил Виктор Гусев.

Эксперт считает, что в этом году российский футбол ждут изменения, которые будут инициированы президентом РФС.

«Изменения произойдут в нашей премьер-лиге, потому что тут не всех устраивает нынешнее положение дел, — считает собеседник ФАН. — Поэтому я думаю, что в данном случае, а именно в переизбрании Дюкова президентом РФС, нет никакой сенсации».

Выборы президента Российского футбольного союза прошли на очередной отчетно-выборной конференции. На ближайшие четыре года было избрано руководство всех футбольных структур. Президентом организации стал действующий руководитель РФС Александр Дюков. Он оказался единственным кандидатом на эту должность.