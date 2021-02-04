Елена Панина: США пожертвуют Украиной как пешкой в большой игре против России

Администрация Джо Байдена намерена использовать Украину в качестве пешки в своей большой игре, причем не только против России, но и против ЕС,

Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине поддержало решение Киева о санкциях против украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, назвав это мерами по противодействию «злонамеренному влиянию» России, что якобы соответствует украинскому законодательству.

Ранее президент соседней страны Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против вышеупомянутых украинских каналов. Кроме того, персональные санкции введены против депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала ZIK.

Этим шагом Зеленский нарушил как украинские законы, так и данное им год назад обещание. Согласно части 2 статьи 1 закона Украины «О санкциях», они не могут применяться против граждан Украины, каковым, естественно, является нардеп Козак.

А год назад тот же глава государства, отвечая на вопрос журналиста телеканала NewsOne, уверял, что он за свободу слова, и никогда не закрывал ни одного телеканала, не имеет такого права и таких полномочий. Впрочем, после разгрома Зеленским Конституционного суда Украины говорить о соблюдении права в этом государстве попросту бессмысленно.

Очевидно, что украинский лидер преследует политические цели. Ему неуютно и страшно. «Тарифные майданы», вызванные повышением цен на газ, ударили по президенту и его партии «Слуга народа». И рейтинг Зеленского опустился на уровень 23,1%, а партии — 14,3%.

Зато растет популярность считающейся пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Это говорит о том, что курс президента уже не пользуется популярностью на Украине, что, естественно, сильно беспокоит западных кураторов киевского режима, прежде всего, Соединенные Штаты.

Вашингтон не может не понимать, что слабый и непопулярный лидер Украины доведет ее до краха и распада, и никакие финансовые вливания и советы американских «экспертов» не способны этому помешать. Но вполне возможно, что новая администрация США на такой сценарий и рассчитывает, полагая, что распавшаяся Украина, погруженная в хаос, создаст колоссальные проблемы России и Европейскому союзу.

Ведь уже во время Евромайдана 2014 года заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которую сейчас Вашингтон снова задействует, комментируя европейскую политику по отношению к Украине, употребляла нецензурную лексику в адрес Евросоюза.

Спустя семь лет Вашингтон решил опять активизировать «украинский вопрос». Недавний звонок нового госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев показывает, что администрация Джо Байдена намерена использовать Украину в качестве пешки в своей большой игре на постсоветском пространстве, причем не только против РФ, но и против ЕС.

В этой ситуации совсем не в интересах Евросоюза слепо поддерживать антироссийский киевский режим. Куда важнее договориться с Москвой о координации действий. Ведь провинциальные украинские политики, рассчитывающие получить убежище в США, охотно пожертвуют своей страной.

Но нужна ли ЕС и России дестабилизация Украины и новая Ливия на своих границах?..

Кстати, в заключение хочется отметить, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» на своем съезде приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины. В ответ на неконституционные действия Зеленского.