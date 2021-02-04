Фигурантов дела о гибели 20 человек при прорыве дамбы в Сибири отпустили из СИЗО

Красноярск, 4 февраля. Фигурантам уголовного дела о прорыве дамбы на реке Сейба Красноярского края, где в октябре 2019 года погибли 20 человек, изменили меру пресечения.

Вместо ареста в СИЗО они получили запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Курагинского краевого суда.

Запрет распространяется на отъезд с места жительства, использование мобильной связи и интернета, пребывание в районе работ на реке Малая Сейба, общение со свидетелями и потерпевшими.

Напомним, трагедия на реке Сейба произошла 19 октября 2019 года. В результате прорыва дамбы был затоплен рабочий поселок, жертвами стали 20 человек. СК РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках расследования были арестованы директор компании "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.