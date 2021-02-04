Судьи КС РФ рассказали, как чернобыльцам получить вторую пенсию

Санкт-Петербург, 4 февраля. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС могут получать пенсии по старости и по инвалидности. Но сделать это удается не всегда. Конституционный суд РФ помог разобраться с решением этой проблемы, передает корреспондент ФАН.

Конституционный суд России рассмотрел жалобу чернобыльца, которому отказали в начислении двух пенсий. Вторая пенсия по инвалидности полагается лишь при получении военной травмы. Пенсионный фонд не соглашался с тем, что заболевание, возникшее из-за участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, такой травмой является.

Податель жалобы, петербуржец Алексей Подвязников, был призван на военные сборы и направлен в 1986 году на атомную электростанцию в Чернобыль вместе с 526 тысячами таких же, как он. В 2018 году ему была установлена инвалидность II группы по заболеванию, связанному с катастрофой на ЧАЭС.

Когда Подвязникову исполнилось 55 лет, он обратился в ПФР за двумя пенсиями. Фонд и Петроградский суд Санкт-Петербурга в этом требовании ему отказали.

Чернобылец не опустил руки и пошел в суд, уполномоченный толковать закон. В результате вмешательства Конституционного суда РФ Подвязникову провели повторную медико-социальную экспертизу, которая указала в своем заключении, что причиной его инвалидности стало «заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС». Это автоматически привело к назначению Подвязникову, кроме пенсии по старости, второй пенсии, по инвалидности, с конца декабря прошлого года.

Кейс Подвязникова должен стать модельным для чернобыльцев и подразделений Пенсионного фонда во всех регионах. Теперь ясно, что МСЭ обязаны указывать правильную причину получения хронических заболеваний и инвалидности в своих заключениях по ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Иная позиция чревата скандалом и судебными пересмотрами.

Конституционный суд уже несколько раз вставал на защиту участников ликвидации чернобыльской катастрофы. В частности, по вопросу индексации выплат на лечение и санаторно-курортную реабилитацию. Оказывается, эти выплаты индексируются не во всех регионах. Так, до сих пор нормой является ситуация, при которой одинаковые по статусу ликвидаторы в Петербурге получают более 36 тысяч рублей в месяц, а в Новгородской области — лишь пять тысяч.