МИД РФ назвал условие функционирования «Северного потока – 2»

Москва, 4 февраля. Газопровод «Северный поток – 2» сможет функционировать, поскольку Российская Федерация будет продавать газ на основе коммерческих контрактов.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. По его словам, компании Европы, которые участвуют в проекте, опасаются попасть под новые санкции США.

«Но функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов», — подчеркнул Грушко.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ряд стран ЕС собирались поднять вопрос о «Северном потоке — 2» в дискуссии об ограничительных мерах против России.