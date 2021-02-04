Жительнице Томской области заменили условный срок на реальный за пропуски регистраций

Томск, 4 февраля. Северский городской суд Томской области заменил жительнице региона условный срок на реальный. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что подсудимая, ранее осужденная к лишению свободы условно за покушение на грабеж и неуплату алиментов, в период испытательного срока на протяжении длительного времени не являлась на обязательную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Сотрудники УИИ разъяснили обвиняемой, что за нарушение требований испытательного срока ей грозит реальное заключение. Чтобы избежать наказания, женщина предоставила имевшийся у нее лист о нетрудоспособности, в который она собственноручно внесла правки — расширив период своего нахождения на больничном.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. С учетом наличия у виновной других судимостей и факта совершения в период испытательного срока нового преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ — подделка официального документа, государственный обвинитель ходатайствовал о замене меры пресечения.

Суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Томский юрист Ольга Кричевцова прокомментировала ФАН решение северского суда.

«Ситуация мне очень напоминает недавнее громкое судебное заседание, которое прошло в Москве (суд над Алексеем Навальным по делу «Ив Роше». — Прим. ФАН). Решение северского городского суда полностью доказывает правильность слов прокурора Фроловой о том, что требования уголовных инспекций о замене на реальный срок в 100 процентах случаев удовлетворяются в суде, при условии, что обвиняемый нарушал условия испытательного срока при условном осуждении. А если еще были выявлены факты мошенничества, то уже ни один адвокат не поможет обвиняемому «выйти сухим из воды», — рассказала корреспонденту ФАН Ольга Кричевцова.

Накануне ФАН сообщал, что томич ударил соседа топором в ответ на замечание по поводу ночного шума в квартире. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.