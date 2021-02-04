Всемирный день борьбы с раком: самые распространенные виды, как пройти диагностику

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается ежегодно 4 февраля. Тенденция роста онкологических заболеваний наблюдается во всем мире, это связано не только с увеличением продолжительности жизни, но и с совершенствованием диагностики. Важную роль в борьбе с раковыми заболеваниями играет информированность населения, осведомленность о профилактике и диагностике злокачественных новообразований. Какие виды рака распространены в России и как пройти диагностику онкологических заболеваний — в материале ФАН.

Причины рака

Рак — общий термин для большой группы болезней, характеризующихся образованием аномальных клеток, способных поражать любую часть тела. Раковые клетки быстро разрастаются и распространяются на другие органы, образуя метастазы.

На первых стадиях онкологические заболевания никак себя не проявляют, именно поэтому важно регулярно проходить диагностику. Более 90% случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранних стадиях.

До сих пор точные причины возникновения рака не установлены. Злокачественные новообразования появляются под воздействием сразу многих факторов, поэтому нет единого рецепта, как избежать рака. Тем не менее есть возможность снизить вероятность развития заболевания — для этого стоит отказаться от вредных привычек, поддерживать нормальную массу тела и вести активный образ жизни.

Рейтинг регионов РФ по числу онкологических заболеваний

По данным Минздрава РФ, в России число впервые выявленных злокачественных новообразований составило 425,3 случая на 100 тысяч человек, или 0,004253% от всего населения РФ.

Лидерами по числу впервые выявленных злокачественных новообразований стали Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) — 534,4 случая заболевания раком на 100 тысяч человек. Второе место занимает Пензенская область — 533,8 случая на 100 тысяч населения. Замыкает тройку лидеров Алтайский край — 530,5 случая. На четвертой строчке оказалась Рязанская область — 524,8 случая. Также в пятерку регионов с наибольшим числом выявленных случаев заболевания раком попала Курская область — 523 пациента с онкологией на 100 тысяч человек.

Кроме того, значительная доля населения с раком зафиксирована в Ярославской (522,6 случая на 100 тысяч человек), Курганской (517,9), Новгородской (516,9) областях, в Республике Мордовия (516,7) и Ивановской области (515,7). В Москве выявлено 390,6 случая заболевания раком на 100 тысяч населения, а в Петербурге — 484,7 случая.

Самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными в России онкологическими заболеваниями стали рак кожи — 53,6 случая на 100 тысяч человек. На втором месте оказался рак молочной железы — 48,6, третье место занял рак трахеи, бронхов, легкого — 42,0. Также россияне часто болеют раком ободочной кишки — 29,5, желудка — 25,2, прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса — 21,1, лимфатической и кроветворной ткани — 20,2.

Как пройти диагностику

Пройти бесплатное обследование на наличие онкологических заболеваний можно в рамках полиса ОМС. Для этого необходимо обратиться к терапевту в поликлинику по месту жительства либо для прохождения диспансеризации, либо для профилактического осмотра, либо с жалобами на ухудшение здоровья.

Диспансеризация проводится каждые три года. Если возраст пациента делится на три без остатка, то он может пройти бесплатное обследование. Онкоскрининги разбиты на группы риска развития того или иного вида рака в определенном возрасте. Если диспансеризация в этом году не положена, то пациент может пройти в поликлинике бесплатный профилактический осмотр. Кроме того, при обращении с конкретными жалобами терапевт может назначить дополнительные исследования, чтобы исключить онкозаболевание.