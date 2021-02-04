Онищенко: Россия удивила Запад созданием вакцины «Спутник V»

Российские ученые создали уже три вакцины от коронавируса, а некоторые страны до сих пор и одну не могут разработать. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Немецкий журналист Жак Шустер в колонке для газеты Die Welt заявил о том, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V». По его словам, РФ долгое время не могла поразить Запад своими изобретениями. Шустер напомнил, что последний раз иностранные государства следили за Москвой в октябре 1957 года, когда Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США.

«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше чем просто государство с ракетами», — заявил Шустер.

Автор отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале The Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата. Он подчеркнул, что эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом подняли престиж России.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей оценил заявление немецкого журналиста. По его словам, богатый опыт позволил России быстро произвести качественную вакцину от коронавируса. Кроме того, российские ученые создали уже три вакцины от COVID-19, а некоторые страны до сих пор и одну не могут разработать.

«Знаете, на Западе одни критикуют нашу вакцину, а другие хвалят. Но если бы этот немецкий журналист был более образован в этой сфере, то сказал бы следующее: богатый опыт России в области создания и использования вакцин лишний раз подтвердил ее состоятельность. Это была бы более правильная формулировка. Но немецкий журналист, скорее всего, не специализируется в этой области, поэтому так и написал. Но в целом заявление является правильным. Замечу, что на сегодняшний день в России есть уже три вакцины, а некоторые страны до сих пор и одну создать не могут, хотя у всех были равные стартовые возможности. Кстати, в этот список входит и Германия», — резюмировал Онищенко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало: 2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы испытаний «Спутника V» продемонстрировали 91,6% эффективности против коронавируса. В Кремле отметили, что итоги испытаний российской вакцины убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность. Кроме того, результаты подтвердили оправданность ускоренной регистрации вакцины в России.