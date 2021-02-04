В Госдуме РФ назвали мерой безопасности идею наказывать сайты за призывы к протестам

Москва, 4 февраля. Депутат Госдумы РФ Михаил Романов назвал мерой безопасности предложение наказывать сайты за призывы к протестам и несогласованным акциям, передает корреспондент ФАН.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков озвучил предложение по введению в стране системы наказаний для сайтов и соцсетей за распространение призывов к участию в несогласованных акциях. Он отметил, что нарушители правопорядка могут в таких случаях отделаться штрафом или быть заблокированными навсегда.

Романов считает, что эти меры позволят обеспечить безопасность россиян.

«Эти вопросы мы уже обсуждали в Госдуме и ранее — в том числе вопросы связанные с соцсетями. С ними необходимо более активно работать в части их ответственности за распространение такого рода информации. Речь идет об ужесточении ответственности. Возможно, пакет мер появится в скором времени, — констатировал собеседник ФАН. — Это позволит нашим гражданам не быть обманутыми, когда кто-то призывает их выходить на несогласованные акции. Первостепенно это штрафы, а в случае неоднократных нарушений — то полная блокировка этих ресурсов. У крупных корпораций есть представительства в РФ, с ними будут проводиться переговоры для налаживания законности и недопустимости нарушения законов РФ».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что служебная проверка будет проведена по каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями во время несанкционированных акций. Напомним, 23, 31 января, а также 2 февраля в российских городах прошли незаконные мероприятия. Местами эти встречи перетекали в беспорядки. Так, мужчина, толкнувший полицейского на несогласованном митинге 31 января, был заключен под стражу на два месяца.