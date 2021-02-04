Экономисты рассказали, взлетит ли цена на нефть до 173 долларов за баррель

Мировая вакцинация и выход мировой экономики из рецессии поддержат спрос на энергоносители, а слабый доллар еще сыграет свою важную роль. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть по 173 доллара

Минэнерго США опубликовало ежегодный энергетический прогноз с разными вариантами роста цен на нефть. В «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent ожидается на уровне 173 долларов к 2050 году. «Базовый сценарий» предполагает рост до 95 долларов, а «сценарий низких цен» — до 48 долларов.

США ожидают в краткосрочной и среднесрочной перспективе более медленный рост цен на нефть, чем предполагалось в отчете 2020 года. Это связано со сложной экономической ситуацией. В базовом сценарии добыча нефти в Соединенных Штатах вернется на уровень 2019 года к 2023 году. Показатель зависит от роста цен на нефть. Если они будут увеличиваться быстрее, то и добыча последует этой динамике.

Слабый доллар

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что в позитивном прогнозе ожидается, что нефть будет запредельно дорожать. Это значительно выше исторического рекорда.

«Вполне возможно, только что и по какой цене можно будет купить в 2050 году за доллары? То есть какая будет инфляция доллара к тому времени? Нефтяные хейтеры вообще считают, что мировая экономика откажется от нефти к 2050 году, а хейтеры доллара уверены, что мир откажется от американской валюты. Я бы такие долгосрочные прогнозы, тем более по такому волатильному активу, как нефть, не строил. Наш таргет на 2021 год по Brent — 60–70 долларов», — пояснил Александр Разуваев.

Он отметил, что мировая вакцинация и выход мировой экономики из рецессии поддержат спрос на энергоносители. Плюс сыграет свою роль слабый доллар. Мягкая политика ФРС приведет к тому, что доллар будет дешеветь против всех основных мировых валют. В текущем году мы ждем доллар в диапазоне 65–67 рублей и 2000 пунктов по долларовому индексу РТС.

«В бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти — 43,3 доллара за баррель. Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния. Естественно, повышение цен на нефть способствует укреплению российского рубля и росту котировок российских акций, прежде всего основных нефтяных фишек «Лукойла», «Газпром нефти» и «Роснефти», что сглаживает возросшие геополитические риски», — заключил Александр Разуваев.

Без нефти не обойтись

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что прогнозировать, какова будет стоимость нефти через 30 лет, дело очень сомнительное. События ускоряются, и мир меняется буквально на глазах. МЭА в своем прогнозе указывает, что такие максимальные уровни цен в мире к 2050 году будут возможны при двух условиях: рост стоимости добычи и сокращение доступных запасов.

«По общим данным, имеющейся в мире нефти (разведанных запасов) при текущем уровне потребления на уровне 100 млн баррелей в сутки человечеству хватит на 50 лет. Но дело в том, что всю эту нефть нужно разделить на легко добываемую и трудно извлекаемую (ТРИЗ). Запасы легко добываемой нефти в мире сокращаются — это значит, что сырья с низкой себестоимостью будет становиться все меньше. Трудно извлекаемых запасов в мире сейчас — большая часть всех запасов. Но себестоимость добычи высокая. Поэтому сейчас активно добывающие страны работают в направлении освоений новых месторождений (Арктика, шельфы и т. д.). По мере роста добычи ТРИЗ с высокой себестоимостью могут начать расти и цены сырья», — добавил Артем Деев.

Но при этом, заметил эксперт, в мире к 2050 году будет увеличиваться доля производства энергии за счет использования возобновляемых источников (ВИЭ) — это солнце, ветер, атом, биотопливо и т. д. ЕС и США озвучили планы по достижению нулевых выбросов как раз к 2050 году. Доля ВИЭ в электрогенерации ЕС по итогам 2020 года составила 38%, тогда как доля энергии за счет ископаемых источников (нефть, газ и уголь) — 37%.