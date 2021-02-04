Экономисты рассказали, взлетит ли цена на нефть до 173 долларов за баррель

Мировая вакцинация и выход мировой экономики из рецессии поддержат спрос на энергоносители, а слабый доллар еще сыграет свою важную роль. Подробнее — в материале ФАН.
Нефть по 173 доллара
Минэнерго США опубликовало ежегодный энергетический прогноз с разными вариантами роста цен на нефть. В «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent ожидается на уровне 173 долларов к 2050 году. «Базовый сценарий» предполагает рост до 95 долларов, а «сценарий низких цен» — до 48 долларов.
США ожидают в краткосрочной и среднесрочной перспективе более медленный рост цен на нефть, чем предполагалось в отчете 2020 года. Это связано со сложной экономической ситуацией. В базовом сценарии добыча нефти в Соединенных Штатах вернется на уровень 2019 года к 2023 году. Показатель зависит от роста цен на нефть. Если они будут увеличиваться быстрее, то и добыча последует этой динамике.
Слабый доллар
Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что в позитивном прогнозе ожидается, что нефть будет запредельно дорожать. Это значительно выше исторического рекорда.
«Вполне возможно, только что и по какой цене можно будет купить в 2050 году за доллары? То есть какая будет инфляция доллара к тому времени? Нефтяные хейтеры вообще считают, что мировая экономика откажется от нефти к 2050 году, а хейтеры доллара уверены, что мир откажется от американской валюты. Я бы такие долгосрочные прогнозы, тем более по такому волатильному активу, как нефть, не строил. Наш таргет на 2021 год по Brent — 60–70 долларов», — пояснил Александр Разуваев.
Он отметил, что мировая вакцинация и выход мировой экономики из рецессии поддержат спрос на энергоносители. Плюс сыграет свою роль слабый доллар. Мягкая политика ФРС приведет к тому, что доллар будет дешеветь против всех основных мировых валют. В текущем году мы ждем доллар в диапазоне 65–67 рублей и 2000 пунктов по долларовому индексу РТС.
«В бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти — 43,3 доллара за баррель. Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния. Естественно, повышение цен на нефть способствует укреплению российского рубля и росту котировок российских акций, прежде всего основных нефтяных фишек «Лукойла», «Газпром нефти» и «Роснефти», что сглаживает возросшие геополитические риски», — заключил Александр Разуваев.
Без нефти не обойтись
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что прогнозировать, какова будет стоимость нефти через 30 лет, дело очень сомнительное. События ускоряются, и мир меняется буквально на глазах. МЭА в своем прогнозе указывает, что такие максимальные уровни цен в мире к 2050 году будут возможны при двух условиях: рост стоимости добычи и сокращение доступных запасов.
«По общим данным, имеющейся в мире нефти (разведанных запасов) при текущем уровне потребления на уровне 100 млн баррелей в сутки человечеству хватит на 50 лет. Но дело в том, что всю эту нефть нужно разделить на легко добываемую и трудно извлекаемую (ТРИЗ). Запасы легко добываемой нефти в мире сокращаются — это значит, что сырья с низкой себестоимостью будет становиться все меньше. Трудно извлекаемых запасов в мире сейчас — большая часть всех запасов. Но себестоимость добычи высокая. Поэтому сейчас активно добывающие страны работают в направлении освоений новых месторождений (Арктика, шельфы и т. д.). По мере роста добычи ТРИЗ с высокой себестоимостью могут начать расти и цены сырья», — добавил Артем Деев.
Но при этом, заметил эксперт, в мире к 2050 году будет увеличиваться доля производства энергии за счет использования возобновляемых источников (ВИЭ) — это солнце, ветер, атом, биотопливо и т. д. ЕС и США озвучили планы по достижению нулевых выбросов как раз к 2050 году. Доля ВИЭ в электрогенерации ЕС по итогам 2020 года составила 38%, тогда как доля энергии за счет ископаемых источников (нефть, газ и уголь) — 37%.
«Так что будут одновременно происходить два процесса в глобальном масштабе: исчерпание доступных запасов нефти и рост ее себестоимости при снижении потребности человечества в ней. К какому балансу придет рынок сырья к 2050 году, пока сказать сложно. Но вряд ли кому-то будет доступна нефть по цене свыше 100 долларов за баррель, если ее будет возможно заменить энергией солнца или ветра. Без нефти человечество все равно не обойдется, так как она используется везде, даже в производстве продуктов питания, но через 30 лет спрос на нефть сильно упадет», — заключил Артем Деев.