Ученые из Севастополя создали робота, который поможет хирургам на операции

Севастополь, 4 февраля. Ученые Севастопольского государственного университета создали робота-манипулятора для проведения операций с минимальным хирургическим вмешательством в организм человека. Об этом рассказали в пресс-службе СевГУ.

«Робототехнический комплекс уже выполнен в натуральную величину и полностью пригоден для проведения исследовательских испытаний в области малоинвазивной хирургии, в частности урологии», — говорит завкафедрой информатики и управления в технических системах Алексей Кабанов.

Данный комплекс позволит делать операции с минимальным хирургическим вмешательством. Робот может проводить их в автоматическом либо полуавтоматическом режиме.

«Некоторые из этих операций требуют от врачей как больших физических усилий, так и временных затрат. Наш комплекс упростит их работу. В итоге можно будет увеличить количество операций», — рассказал доцент кафедры информатики и управления в технических системах Денис Токарев.

На первом этапе управление операцией берет на себя врач: он с использованием джойстиков и спецманипуляторов контролирует процесс. Далее робот может в автоматическом режиме уже проводить операцию. Испытание комплекса планируется начать после получения лицензии. В случае успеха этот аппарат отправят на производство, причем уже есть заинтересованные в нем партнеры.

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