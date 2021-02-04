Норкин прервал Сытина, желающего превратить Россию в вассала США

Москва, 4 февраля. Популярный российский телеведущий Андрей Норкин в эфире политического ток-шоу «Место встречи» дал жесткий отпор историку Александру Сытину, который не скупился на провокационные заявления.

Сытин давно известен своими русофобскими взглядами. Он неоднократно называл себя «антиимперцем» и не стеснялся критиковать руководство в эфире федеральных СМИ. На этот раз эксперт предложил вопиющий вариант развития события. Он захотел превратить Россию в «некое подобие Канады». По его мнению, такой исход событий принес бы счастье как самим россиянам, так и всему миру.

«Но проблема в том, что Россия не может в силу своего природного политического инстинкта перестать быть империей и, как говорил мой научный руководитель, «переть, как тесто из квашни», — заявил историк.

Какой конкретно смысл заложен в данном заявлении Сытина, непонятно. Возможно, он имел в виду, что Россия должна стать вассалом коллективного Запада. Именно на такую роль Вашингтон назначил Канаду. Северный сосед США только и делает, что «поддакивает» более могущественным государствам, абсолютно позабыв про свои национальные интересы, пишет ФБА «Экономика Сегодня».

Александр Сытин также выступил с критикой российских миротворцев, которые присутствуют в Нагорном Карабахе, где в октябре 2020 года вспыхнул очередной вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Сытин мог бы продолжить список претензий, но ведущий Андрей Норкин в буквальном смысле уже не смог сдерживаться и вышел из себя, грубо оборвав мечты историка об аналоге Канады и отказе РФ от поддержки россиян, проживающих за границей.