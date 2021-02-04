Психолог объяснила, как Дмитрий Шепелев может мстить родителям Жанны Фриске

Страх и месть могут лежать в основе решения телеведущего Дмитрия Шепелева изолировать своего сына Платона от родителей певицы Жанны Фриске. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала заявление Ольги Фриске о том, что Дмитрий Шепелев не общается с родителями певицы и не дает им видеться с внуком.

«Во-первых, мы все прекрасно знаем, что в руках манипуляторов ребенок всегда на первых ролях. Будь то ситуация, когда родители начинают делить детей, или отец отгораживает внука от дедушки с бабушкой, в любом случае, малыш — болевая точка, на которую давят. Можно сказать, что таким образом Дмитрий Шепелев мстит им за споры по материальным интересам. Ребенок тут — в чистом виде месть», — предположила эксперт.

Психолог указала и другую вероятную причину подобного поведения бывшего мужа Жанны Фриске.

«Во-вторых, он побаивается, что если будет давать ребенка дедушке с бабушкой, то малыша настроят против отца. Может быть, опасается, что сына не отдадут. В общем, тут, кроме мести, еще и страхи. Поэтому и могло быть принято решение не давать вообще общаться с малышом, чтобы у него не было сформировано какое-то альтернативное мнение о папе», — сказала собеседница.

В завершение Марианна Абравитова поделилась своим мнением о том, что изначально стало причиной брака певицы и телеведущего.

«На мой взгляд, он начал встречаться с Жанной Фриске именно потому, что она была очень знаменита, а ему всю жизнь не хватало звездности. Эти отношения позволили ему вылезти из тени. Хотя, конечно, он все время был в шоу-бизнесе, но все равно находился на вторых-третьих ролях, а за счет Жанны его имя зазвучало среди первых. Его пристрастие к славе очевидно. Ребенок от Жанны для него тоже часть звездности. Я не хочу сказать, что Шепелев какой-то жесткий, циничный манипулятор. Скажем так, одно другому не мешает. Ребенка своего он, конечно, любит и борется за него. Это однозначно», — подытожила эксперт.

Ранее психолог в беседе с Федеральным агентством новостей предупредила о том, какое влияние на детскую психику может оказать появление в приключенческих фильмах супергероев-геев.