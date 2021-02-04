В Сети появилось видео применения российскими миротворцами БПЛА в Карабахе

Степанакерт, 4 февраля. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показан механизм применения российских беспилотников в Нагорном Карабахе.

По информации издания «Известия», российские миротворцы используют отечественные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10» для мониторинга соблюдения перемирия в регионе. Кроме того, устройства собирают данные о движении военной техники в Нагорном Карабахе и фиксируют пересечение сторонами линии фронта. После этого полученные данные изучаются в Совместном российско-турецком центре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об открытии Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Агдамском районе Азербайджана. В состав нового органа на паритетной основе вошли 60 военнослужащих от каждой стороны.