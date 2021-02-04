Вывоз мусора из Махачкалы приостановлен из-за уголовного дела и отсутствия тарифа

Махачкала, 4 февраля. Проблемы с вывозом и утилизацией мусора в Дагестане привели к возбуждению уголовного дела, которое поставлено главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководство регионального оператора подозревается в хищении более 200 миллионов рублей, при этом отходы не довозились до полигона, из-за чего в республике не удается установить тариф на вывоз мусора.

В 2019-2020 годах вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) в центральной зоне Дагестана занималось ООО УК «Лидер». Оно обслуживало столицу республики Махачкалу, города Каспийск, Буйнакск и Кизилюрт, а также Буйнакский, Кизилюртовский, Унцукульский и Кумторкалинский районы. Однако 31 декабря прошлого года стало известно, что компания уведомила региональное Минприроды о прекращении вывоза мусора, мотивировав свое решение отсутствием установленных тарифов на 2021 год.

Это привело к тому, что бытовые отходы накапливались на территории городов, вызывая недовольство местных жителей. Систематической работы по вывозу мусора из Махачкалы наладить пока не удается: мэрия проводит субботники, также в очистке города какое-то время были задействованы муниципальные службы.

В Республиканской службе по тарифам ФАН подтвердили, что стоимость услуг регионального оператора по вывозу мусора на текущий год не установлена. Там объяснили, что тариф в отношении любой организации определяется на основе ее деятельности за истекший отчетный период. Ведомством анализируется бухгалтерская и статистическая отчетность той или иной компании, после чего принимается решение о тарифе.

Регоператоры в сфере ТКО начали свою работу в 2019 году. Поэтому стоимость их услуг на последние два года определялась без учета истории финансово-хозяйственной деятельности компаний, объяснили в службе по тарифам.

«До 2019 года за вывоз мусора отвечали местные власти, с 2019 года этим начали заниматься региональные операторы, поэтому этот год стал базовым. Тариф был установлен без учета деятельности компаний за предыдущие годы, так как этой деятельности не было. На 2020 год также был установлен базовый тариф из-за того, что год еще не закончился, а мы должны были провести анализ финансово-хозяйственной деятельности операторов. Соответственно, за 2020 года у нас также не было информации о работе этих компаний», – рассказали в ведомстве.

Однако уже на 2021 тариф рассчитывался с учетом всей финансово-хозяйственной деятельности регоператора за 2019 год. Как сообщили ФАН в региональной службе по тарифам, анализ этих документов показал, что УК «Лидер» не отвозил отходы для захоронения на полигон в Избербаше, хотя обязан был это делать. В результате компания незаконно сэкономила значительные средства. Сам же мусор сбрасывался в окрестностях Махачкалы на территории, не приспособленной для хранения ТКО. Проверка выявила, что УК «Лидер» за весь 2019 год довезла до полигона лишь 12% от всего объема собранных ТКО.

«В соответствии с законом, регоператоры обязаны соблюдать схему движения отходов, утвержденную Минприроды. По действовавшей в 2019 году схеме все операторы в Дагестане должны были направить потоки движения мусора на два полигона – в районе Избербаша и Кизляра, управление которыми осуществляют, соответственно, ООО «Грин-Тау» и кизлярское МУП «Спецавтохозяйство». В территориальной схеме была учтена масса ТКО, которые должны были быть размещены на полигоне в Избербаше в 2019 году – это 329 тысяч тонн. По факту сам «Лидер» отчитался, что компания разместила там только 40 тысяч тонн, остальные отходы были направлены на площадки временного хранения, как указано в документации. Однако на территории Дагестана нет таких легальных площадок», – объяснили в службе по тарифам.

Исходя из этого, получилось, что услуги УК «Лидер» в 2021 году должны были оплачиваться по отрицательной ставке. Поэтому профильное ведомство приняло решение вообще не устанавливать тариф.

«После проведения экспертизы всех представленных материалов, мы исключили те доходы, которые компания получила, осуществляя деятельность с нарушением законодательства. В итоге тариф сложился на отрицательном уровне, и мы приняли решение не устанавливать его», – сообщили в службе.

Ранее в УК «Лидер» ФАН объясняли, что отвозить отходы на полигон в Избербаше для компании было нерентабельно. Бывший руководитель регоператора Дмитрий Зуев объяснял, что низкая платежная дисциплина населения не позволяет бизнесу соблюдать всю цепочку – от площадок до полигона.

На это в службе по тарифам ответили, что экономическую обоснованность установленной платы подтвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Более того, базовый тариф изначально определялся совместно с представителями УК «Лидер».

«При определении тарифа мы тесно работали с регоператорами, они предоставляли свои обоснования. Еще в 2019 году «Лидер» обжаловал в антимонопольной службе наше решение, однако ФАС определил, что тариф экономически обоснован», – отметили в ведомстве.

В начале февраля региональное следственное управление возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора УК «Лидер» Дмитрия Зуева и исполняющего обязанности главы компании Мурада Гаджимагомедова. Оба они уже задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи полагают, что руководство регоператора в течение всего 2020 года похитило более 235 миллионов рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

«По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов совместно с другими неустановленными лицами с целью хищения денежных средств, предусмотренных на транспортировку и размещение ТКО с мест накопления до полигона ООО «Грин Тау» в Избербаше, организовали незаконное захоронение на земельном участке села Агачаул Карабудахкентского района. Путем неисполнения условий соглашений с Минприроды РД, выразившегося в сокращении расходов по транспортированию и размещению ТКО, они похитили денежные средства в сумме более 235 миллионов рублей», – говорится в сообщении следственного управления.

Уголовное дело в отношении руководства УК «Лидер» попало в поле зрения главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, который поручил докладывать о ходе его расследования. Также дело будет контролироваться центральным аппаратом ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления незамедлительно доложить о ходе расследования дела, а также поставил ход и результаты расследования на контроль в центральном аппарате», – сообщили журналистам в СКР.

В пресс-службе главы Дагестана также отметили, что следят за делом в отношении регионального оператора. Руководством республики будет решен вопрос с вывозом отходов, заверили там.

«Врио главы Дагестана Сергей Меликов располагает всей полнотой информации. Для нормализации ситуации с вывозом мусора будут предприняты все необходимые меры», – сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Что касается Дмитрия Зуева, то по имеющейся у ФАН информации, помимо возможного участия в хищении 235 миллионов рублей в 2020 году, он также подозревается в аналогичном преступлении в 2019 году. Согласно сводке регионального МВД, в позапрошлом году он мог завладеть почти 37 миллионами рублей.

«Сотрудником полиции представлен рапорт. Зуев, будучи директором ООО УК «Лидер», в период времени с 01.01 по 31.12.2019 года завладел денежными средствами в сумме 36 768 868 рублей, полученными от юридических и физических лиц, предназначенными для транспортировки и захоронения ТКО», – говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что Зуева уже задерживали летом прошлого года по подозрению в тех же незаконных действиях. Тогда утверждалось, что глава УК «Лидер» похитил более 6,5 миллионов рублей, однако суд в Махачкале посчитал необоснованными доводы следствия.

В настоящее время деятельность «Лидера» приостановлена, и вывозом ТКО из дагестанской столицы некоторое время занималось муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Махачкала – 1». Однако, как сообщил источник ФАН, организация прекратила соответствующую работу, а ее директор Сиражитин Мутуев покинул свою должность.

«Он был вынужден уйти, так как МБУ не имеет полномочий на вывоз мусора. Отходами занимается только регоператор, поэтому учреждению пришлось приостановить соответствующую работу», – сказал собеседник агентства.

На последней сессии дагестанского парламента вице-премьер республики Владимир Лемешко заявил, что МБУ «Махачкала – 1» предлагается определить в качестве регионального оператора по вывозу и утилизации ТКО. Для этого учреждению предстоит получить лицензию и обратиться в Республиканскую службу по тарифам.

Ранее ФАН писал о мусорном коллапсе в Дагестане. Тогда в Минприроды республики сообщали, что занимаются вопрос нормализации ситуации в сфере обращения с ТКО.