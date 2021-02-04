Актриса Нина Ургант сообщила об ухудшении самочувствия

Советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант сообщила корреспонденту ФАН, что неважно себя чувствует из-за длительной болезни. Ургант заявила, что постоянно сидит дома в своей петербургской квартире и не выходит на улицу. Кроме того, сейчас из-за состояния здоровья артистка фактически обездвижена, за ней ухаживает сиделка.

«Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор», — рассказала ФАН народная артистка и лауреат Государственной премии СССР.

Нина Ургант 4 сентября 2020 года отметила свой 91-й день рождения. А в ноябре в Сети появилась информация о том, что из-за проблем со здоровьем ей пришлось вызвать врача. Как стало известно, сейчас ей стало хуже.

Ранее в СМИ сообщалось, что звезда картины «Белорусский вокзал» страдает от прогрессирующей болезни Паркинсона, этим же недугом страдал и советский артист эстрады Аркадий Райкин. Нина Ургант признавалась, что все началось с ее забывчивости и быстрой утомляемости. К сожалению, на сегодняшний день лекарства от этого заболевания еще не изобрели.

По словам сына знаменитой актрисы, актера Андрея Урганта, у его матери наблюдаются проблемы со слухом и координацией движений. Сейчас все усилия семейства брошены на поддержание здоровья родственницы. Андрей Ургант и его сын, телеведущий Иван Ургант периодически навещают маму и бабушку. Артисты окружили ее заботой и буквально носят на руках.

Ранее актер и телеведущий Андрей Ургант признался, что находится в бедственном положении из-за нехватки денег.