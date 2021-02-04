Итоги конкурса «Столица Тотального диктанта» подведут 6 февраля

Москва, 4 февраля. Итоги ежегодного открытого конкурса «Столица Тотального диктанта» подведут в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) 6 февраля.

Жюри по итогам конкурса назовет город, в котором организуют основную площадку масштабной просветительской акции. Она поможет объединиться людям из разных государств, которые умеют и хотят писать и общаться на русском языке. Правильно, что информационный повод известного проекта, который направлен на популяризацию грамотности граждан, связан с библиотекой, считает директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова.

Библиотека может стать базой для мониторинга и изучения живого современного русского языка, добавила Михнова. В этом году в финал конкурса вышли шесть городов. Наибольшее количество голосов набрали Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Участниками итоговой церемонии станут руководитель проекта Ольга Ребковец, писатель и автор конкурсного текста Дмитрий Глуховский, музыкант и диктатор «Тотального диктанта» Диана Арбенина.

Ранее стало известно, кто получил звание «Учитель года России». Им стал преподаватель математики Михаил Гуров из Ростова-на-Дону.