Сотрудники Следственного комитета РФ содействуют сиротам в получении жилья

Москва, 4 февраля. Следственный комитет России продолжает поддерживать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые учатся в Московской и Петербургской академиях ведомства

Большое внимание сотрудники СК РФ уделяют вопросам обеспечения детей жильем. На сегодняшний день в образовательных организациях высшего образования Следственного комитета учатся 206 детей-сирот.

Следком ведет работу сразу по нескольким направлениям. Во-первых, проводятся необходимые консультации как с сиротами, так и с их опекунами. Во-вторых, подразделения СК России помогают получать документы для включения таких ребят в списки тех, кто подлежит обеспечению квартирой.

Кроме того, сотрудники ведомства готовят исковые требования в суды и контролируют их рассмотрение, а также проверяют предоставляемые квартиры на пригодность к проживанию. Благодаря работе ведомства, с сентября 2019 по 2021 год жилье получили 20 детей-сирот из числа обучающихся в Московской и Петербургской академиях СК.

ФАН ранее писал, что в Перми растет число собственников квартир среди детей-сирот. Так, в 2020 году на формирование специализированного жилищного фонда выделили 251,4 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов.